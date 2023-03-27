В Бурятии «бунтарь» из колонии получил 3,5 года строгого режима

В Бурятии вынесен приговор 22-летнему ранее судимому молодому человеку. Он признан виновным в «применении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что молодой человек за совершение преступлений против собственности граждан был приговорен к лишению свободы и отбывал наказание в исправительной колонии общего режима, расположенной в городе Гусиноозерске. А 31 мая 2022 года он нарушил запрет на курение возле здания штрафного изолятора. Начальник отдела безопасности учреждения сделал ему замечание и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ осужденный оскорбил сотрудника, схватил его за ногу и попытался повалить на землю, выкрикивая при этом угрозы расправой. Действия нарушителя были сразу пресечены другими сотрудниками колонии.Приговором суда молодому человеку с учетом предыдущего приговора назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, но его жалоба вышестоящим судом оставлена без удовлетворения, и вынесенный приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com