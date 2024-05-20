Спорт 20.05.2024 в 11:50

Детей из Бурятии свозили на бесплатную экскурсию в Санкт-Петербург

Она прошла в рамках турнира по футболу
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Текст: Елена Кокорина
Детей из Бурятии свозили на бесплатную экскурсию в Санкт-Петербург

Дети социальных центров Бурятии стали участниками 22-ого международного турнира по футболу в Санкт-Петербурге. Благодаря этому участию они смогли познакомиться с северной столицей России.

Турнир среди команд детских центров и школ-интернатов проходил с 14 по 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минсоцзащиты. В нем приняли участие 12 команд из разных республик и областей: ДНР, Башкирии, Нижегородской, Московской, Свердловской, Ленинградской, Оренбургской, Курской областей, Бурятии и Санкт-Петербурга. Впервые в международном турнире приняла участие футбольная команда из Китая.

- Нашу республику представила сборная команда воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте 10-11 лет, - рассказал руководитель делегации и директор Баргузинского центра «Звездный» Олег Цыремпилов. - Помимо спортивной программы, для юных футболистов подготовили насыщенную культурную программу. Дети съездили в аквапарк, а также на экскурсии в Петербург и Ленобласть.

Фото: loon.site

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