Общество 27.03.2023 в 17:40

Жители Бурятии продолжают делиться почками

Очередная операция по пересадке органа прошла в Республиканской больнице
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии продолжают делиться почками
20 марта врачи Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко провели шестую по счету трансплантацию почки. Пациенткой была 37-летняя жительница Улан-Удэ с хроническим гломерулонефритом, которая почти два года провела на перитонеальном диализе.

Как сообщили в больнице, донором выступила тётя женщины. Ранее своими органами готовы были поделиться родители пациентки, однако они не прошли анализ на совместимость. Операция прошла в штатном режиме: и донор, и реципиент сейчас в удовлетворительном состоянии, уже скоро их выпишут домой.

Напомним, трансплантационная программа в Бурятии стартовала в сентябре 2021 года. Этому предшествовало многоэтапное обучение специалистов Республиканской больницы и приобретение необходимого оборудования.

В основном донорами почек в Бурятии становятся родители пациентов. Также известно, что в одном случае житель Улан-Удэ пожертвовал свою почку брату.

Фото: РКБ им. Н.А. Семашко

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с 22 по 28 марта

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