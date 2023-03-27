Общество 27.03.2023 в 17:40
Жители Бурятии продолжают делиться почками
Очередная операция по пересадке органа прошла в Республиканской больнице
Текст: Константин Воронов
20 марта врачи Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко провели шестую по счету трансплантацию почки. Пациенткой была 37-летняя жительница Улан-Удэ с хроническим гломерулонефритом, которая почти два года провела на перитонеальном диализе.
Как сообщили в больнице, донором выступила тётя женщины. Ранее своими органами готовы были поделиться родители пациентки, однако они не прошли анализ на совместимость. Операция прошла в штатном режиме: и донор, и реципиент сейчас в удовлетворительном состоянии, уже скоро их выпишут домой.
Напомним, трансплантационная программа в Бурятии стартовала в сентябре 2021 года. Этому предшествовало многоэтапное обучение специалистов Республиканской больницы и приобретение необходимого оборудования.
В основном донорами почек в Бурятии становятся родители пациентов. Также известно, что в одном случае житель Улан-Удэ пожертвовал свою почку брату.
Фото: РКБ им. Н.А. Семашко
Как сообщили в больнице, донором выступила тётя женщины. Ранее своими органами готовы были поделиться родители пациентки, однако они не прошли анализ на совместимость. Операция прошла в штатном режиме: и донор, и реципиент сейчас в удовлетворительном состоянии, уже скоро их выпишут домой.
Напомним, трансплантационная программа в Бурятии стартовала в сентябре 2021 года. Этому предшествовало многоэтапное обучение специалистов Республиканской больницы и приобретение необходимого оборудования.
В основном донорами почек в Бурятии становятся родители пациентов. Также известно, что в одном случае житель Улан-Удэ пожертвовал свою почку брату.
Фото: РКБ им. Н.А. Семашко
Тегитрансплантация почка