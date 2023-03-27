Общество 27.03.2023 в 19:31

Мария Захарова передала привет бурятам на передовой

Дипломат пообещала дать отпор всем, кто пытается очернить жителей республики
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Текст: Константин Воронов
Мария Захарова передала привет бурятам на передовой
Сегодня на первом слете победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» представители делегации из Бурятии записали видеообращение официального представителя МИД России Марии Захаровой, адресованное военным из республики.

«Здесь много представителей регионов. Вот Бурятия. Земляки просят передать привет тем, кто сейчас на передовой. Мне кажется, все буряты знают, как мы за вас вступались, когда пытались вас очернить, пытались нас стравить. Мы страна, мы народ, мы едины, и ваш подвиг, ваш вклад, поверьте, в сердце, в душе. Каждый раз, когда кто-то пытается публично оскорбить, наехать, как-то подставить под сомнение, отпор будем давать, не сомневайтесь. Вам удачи, вам сил, от всей души наилучшие пожелания», - сказала дипломат. 



Делегация из Бурятии участвует во всероссийском слете победителей конкурса «Большая перемена», который проходит в Сочи. Он даст старт четвертому сезону конкурса, участниками которого стали победители предыдущих сезонов, а также их педагоги-наставники.

«Большая перемена» – всероссийский конкурс, который проводится с 2020 года. Он направлен на развитие и реализацию способностей, включение участников в деятельность по эффективному преобразованию и развитию среды вокруг себя. А также выявление и поощрение лучших педагогов-наставников и семей, способствующих всестороннему развитию своих детей, их духовно-нравственному воспитанию, формированию у них активной жизненной позиции, основанной на любви к родине, гражданственности и патриотизме, желании учиться, познавать новое и менять мир вокруг себя в лучшую сторону.

Фото и видео: «Номер один»

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