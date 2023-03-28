Общество 28.03.2023 в 10:03

Район Бурятии захлестнула волна подростковой преступности

Тревожная тенденция вызвала озабоченность у правоохранителей республики
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Текст: Константин Воронов
Район Бурятии захлестнула волна подростковой преступности
24 марта в поселке Заиграево состоялось выездное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии. В числе прочего обсуждались вопросы профилактики подростковой преступности в Заиграевском районе.

Как констатировали в прокуратуре Бурятии, уровень подростковой преступности в районе остается высоким и значительно превышает средние показатели по республике. В 2022 году число совершенных несовершеннолетними преступлений увеличилось на 25%. Отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, групповой и повторной преступности в подростковой среде, преступлений в отношении детей.

«Районным органам системы профилактики, допустившим просчеты в работе, поручено реализовать комплекс дополнительных мероприятий по повышению эффективности своей работы. Особое внимание уделено своевременному выявлению семейного неблагополучия, совершенствованию досуговой деятельности, индивидуальной профилактической работы, пресечению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, активизации правового информирования и патриотического воспитания», - сообщили в надзорном ведомстве.  

Фото: pixabay.com
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