Район Бурятии захлестнула волна подростковой преступности

24 марта в поселке Заиграево состоялось выездное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии. В числе прочего обсуждались вопросы профилактики подростковой преступности в Заиграевском районе.Как констатировали в прокуратуре Бурятии, уровень подростковой преступности в районе остается высоким и значительно превышает средние показатели по республике. В 2022 году число совершенных несовершеннолетними преступлений увеличилось на 25%. Отмечен рост тяжких и особо тяжких преступлений, групповой и повторной преступности в подростковой среде, преступлений в отношении детей.«Районным органам системы профилактики, допустившим просчеты в работе, поручено реализовать комплекс дополнительных мероприятий по повышению эффективности своей работы. Особое внимание уделено своевременному выявлению семейного неблагополучия, совершенствованию досуговой деятельности, индивидуальной профилактической работы, пресечению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, активизации правового информирования и патриотического воспитания», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: pixabay.com