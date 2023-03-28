Александр Козлов обсудил с Алексеем Цыденовым подготовку к пожароопасному сезону

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили подготовку к предстоящему сезону лесных пожаров, сообщила пресс-служба ведомства.Министр подчеркнул важность оперативного тушения региональными силами ландшафтных пожаров. До старта сезона осталось немного времени, и территория уже должна быть полностью готова тушить возгорания от сельхозпалов и выжигания сухой травы, чтобы не допустить перехода огня в лес.В 2023 году 22 региона перенесли профотжиги с весны на осень для снижения рисков возможного распространения пожаров. Бурятия в этом году вошла в число регионов, которые от весеннего отжига не отказались, только разделили мероприятия на два этапа – весну и осень. В числе таких территорий Омская, Курганская, Кемеровская области, Адыгея, Якутия, Забайкальский и Приморский края. По мнению регионов, это поможет контролировать проведение выжиганий и снизит риски возникновения лесных пожаров. Категорически отказались от переноса на осень - Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Тамбовская и Еврейская автономная области.Глава минприроды России отметил, что все регионы в этом году обеспечены деньгами на авиапатрулирование, наземный мониторинг, зарплату лесным пожарным. Базовый объём федерального финансирования на тушение лесных пожаров сохранился на уровне прошлого года – 14,2 млрд рублей.«Мы провели анализ прошлого пожароопасного сезона, каждый инцидент разобран до муниципалитета. Повторения выявленных недостатков нельзя допустить в текущем году. В Бурятии большая протяженность территорий, некоторые лесные зоны далеко от населенных пунктов. Поэтому важно организовать работу в каждом районе и муниципалитете, это позволит своевременно узнать о возгорании и оперативно направить туда силы и средства для борьбы с огнём», - заметил Александр Козлов.Алексей Цыденов подчеркнул, что подготовка региона уже перешла в завершающую стадию. И к началу сезона региональные лесопожарные формирования будут укомплектованы, обучены и готовы к работе.Рослесхоз с 10 марта начал проверки субъектов по готовности к предстоящему лесопожарному сезону. С учётом опыта прошлых лет, а также особенностей прохождения пожароопасных сезонов, критерии оценки детализированы. Так, в прошлом году приказ включал в себя 16 показателей, сейчас их около 30.Сам глава Бурятии рассказал в соцсетях о том, что в республике продолжается подготовка к пожароопасному сезону. «В этом году у нас выделено более 800 млн рублей на охрану лесов от пожаров. Предусмотрен целый комплекс мероприятий, среди которых авиационный и наземный мониторинг, обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, тушение лесных пожаров, а также осуществление мер противопожарного обустройства лесов».Алексей Цыденов напомнил о том, что «у нас реализуется региональный проект «Сохранение лесов». По нему в этом году выделено 87,1 млн руб, на которые закупается 21 единица противопожарной техники».«В настоящее время в лесах республики проводятся противопожарные мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и раннего выявления пожаров: устройство минерализованных полос, наблюдательных постов, контролируемые выжигания. Мы в этом году существенно сокращаем зону контроля, где мы не тушим пожар в случае его возникновения из-за удаленности и труднодоступности территории», - отметил он.Фото: mnr.gov.ru