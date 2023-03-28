Улан-удэнка продала квартиру вместе с собственной бабушкой

В прокуратуру Бурятии с заявлением о нарушении жилищных прав обратилась пенсионерка, инвалид 1-йгруппы. Пожилая женщина рассказала, что являлась собственником квартиры в Улан-Удэ, которую в 2018 году подарила своей внучке. По условиям договора дарения за женщиной было сохранено право пожизненного проживания в квартире.В сентябре 2022 года внучка продала квартиру постороннему лицу, однако договором купли-продажи право пожизненного проживания ее бабушки в квартире не сохранилось.«В защиту жилищных прав инвалида прокурор направил иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и прекращении права собственности покупателя на квартиру. Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: pixabay.com