Жители Бурятии хотят работать в Яндексе, Газпром-нефти и Сбере

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром-нефть, Тинькофф и Альфа-Банк – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.





Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.В Бурятии самой популярной компанией рейтинга работодателей стал Яндекс – свои голоса за него отдали 2% местных соискателей. Второе и третье место разделили Газпром-нефть и СберМаркетинг, работать в которых мечтают по 1,6% жителей региона. Далее с небольшим отставанием идет Сбер, МТС, Онлайн-кинотеатр Иви, Тинькофф и VK (по 1,4% голосов).Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали Сберу.В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания СКБ Контур, сумевшая обогнать Яндекс и Сбер. Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании 2ГИС. Жители Татарстана чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в Республике Саха (Якутия) и Забайкалье бесспорным лидером стала компания Газпром-нефть.Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».Фото: скриншот с сайта Яндекса