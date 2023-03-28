Общество 28.03.2023 в 11:31

Жители Бурятии хотят работать в Яндексе, Газпром-нефти и Сбере

Также в списке работодателей мечты - МТС, Тинькофф и VK
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии хотят работать в Яндексе, Газпром-нефти и Сбере
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.

В Бурятии самой популярной компанией рейтинга работодателей стал Яндекс – свои голоса за него отдали 2% местных соискателей. Второе и третье место разделили Газпром-нефть и СберМаркетинг, работать в которых мечтают по 1,6% жителей региона. Далее с небольшим отставанием идет Сбер, МТС, Онлайн-кинотеатр Иви, Тинькофф и VK (по 1,4% голосов).

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром-нефть, Тинькофф и Альфа-Банк – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.


Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали Сберу.

В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания СКБ Контур, сумевшая обогнать Яндекс и Сбер. Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании 2ГИС. Жители Татарстана чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.

Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в Республике Саха (Якутия) и Забайкалье бесспорным лидером стала компания Газпром-нефть.

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

Фото: скриншот с сайта Яндекса
Теги
работа

Все новости

Жители Бурятии хотят работать в Яндексе, Газпром-нефти и Сбере
28.03.2023 в 11:31
Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе
28.03.2023 в 11:19
Евгения Лудупова дала дорогу молодым
28.03.2023 в 11:13
В Улан-Удэ водитель внедорожника сбил девочку на самокате
28.03.2023 в 10:55
Как сохранить прожиточный минимум от исполнительных документов
28.03.2023 в 10:37
В Бурятии за сутки произошло два ДТП с участием пьяных водителей
28.03.2023 в 10:28
Улан-удэнка продала квартиру вместе с собственной бабушкой
28.03.2023 в 10:13
Александр Козлов обсудил с Алексеем Цыденовым подготовку к пожароопасному сезону
28.03.2023 в 10:07
Район Бурятии захлестнула волна подростковой преступности
28.03.2023 в 10:03
В Бурятии за год от суррогатного алкоголя умерли 138 человек
28.03.2023 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 марта

Читайте также
Таможня фиксирует резкое торговое оживление на российско-китайской границе
Ввоз товаров в РФ через МАПП Забайкальск вырос почти в 4 раза,  новой техники  - в 5,5 раза
28.03.2023 в 11:19
Как сохранить прожиточный минимум от исполнительных документов
Судебные приставы помогут жителям Бурятии разобраться в этих вопросах на личном приеме
28.03.2023 в 10:37
Улан-удэнка продала квартиру вместе с собственной бабушкой
На защиту пенсионерки пришлось встать прокуратуре
28.03.2023 в 10:13
Александр Козлов обсудил с Алексеем Цыденовым подготовку к пожароопасному сезону
В республике разделили профотжиги на весну и осень и сократили зоны, где пожары не тушатся  
28.03.2023 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru