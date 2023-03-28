Команда Бурятии прошла в полуфинал «Кибердрома – 2023»

Региональная команда U2, сформированная на базе Улан-Удэнского авиационного завода (БРО «Союз машиностроителей России»), успешно прошла в полуфинал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений - это режим соревнований «Кибердром», сообщили в минпроме Бурятии.Команда U2 заняла 12-е место среди 56 команд организаций и предприятий промышленности России, принявших участие в основном треке этапа «Зарница» четвертьфинала «Кибердром» В составе команды: студенты ВСГУТУ профильных направлений подготовки, школьники из гимназии №14, школ №32, №63, №27 и инженеры Улан-Удэнского авиационного завода.Этап «Зарница» проходил в удаленном формате с 20 по 25 марта. Такой формат соревнований является уникальным, экипажи команд находились в 40 регионах России и дистанционно управляли разносредными роботизированными средствами. Цель этапа — это проверка умения участников конкурса управлять в удаленном формате группами комплексов с беспилотными летательными аппаратами типа «Геоскан Пионер» и наземными робототехническими средствами для выполнения транспортно-логистических задач и организации киберфизического противодействия.На базе Регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Бурятии «Асториум» проходили тренировки по управлению беспилотными летательными аппаратами и организовано участие региональной команды в дистанционных конкурсных испытаниях этапа «Зарница».С 10 по 28 апреля 2023 года команды «Кибердром – 2023» будут на онлайн-обучении «Пилотирование БВС в автономном режиме». Следующее конкурсное испытание «Авиационная работа» пройдет в дистанционном формате с 10 по 15 мая 2023 года.Напомним, юбилейный пятый всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» проходит с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. В Бурятии оказывают содействие проведению конкурса предприятия промышленности, министерство промышленности, торговли и инвестиций и министерство образования и науки республики с подведомственными учреждениями образования.Фото: egov-buryatia.ru/minprom