В Улан-Удэ будут раздавать котят и щенков

На выходных, 1 апреля в нашем городе зоозащитники будут раздавать питомцев. Благотворительный фонд «Собака счастья» проводит первую в этом году акцию «День добра». Принять участие, помочь приюту или выбрать хвостатого друга домой могут все желающие.

«День Добра - это общегородская акция по сбору помощи животным фондов и приютов. Специальный день, когда мы выходим постоять на улицу, чтобы собрать помощь, пристроить животных и просто пообщаться с вами лично»,

- пишут активисты «Собаки счастья».



Благотворительное мероприятие пройдет 1 апреля с 12:00 по 16:00 по адресу Октябрьская 43, поблизости с зоомагазином «Дружок».

Как отмечают волонтеры, любой также может просто прийти и узнать необходимую ему информацию об организации, либо просто погладить животных. Активисты просят: нужна помощь автоволонтеров.

«Если вы не можете принести вещи, подходите познакомиться, задать вопросы, взять визитки, снять материал для своих соцсетей. Просто подходите, мы будем очень вам рады»,

- обращаются они.



Для животных можно принести сухие и влажные корма для кошек, собак, щенков и котят. Приветствуются продукты (крупы, макароны, мясо), базовые медикаменты ( шприцы, бинты и мази), ветеринарные препараты (препараты от блох, глистов), миски, ошейники, поводки, лотки, наполнители для лотков, лежанки, игрушки. Кроме того, подойдут старые покрывала, коврики и подстилки.

Возрастное ограничение 12+



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