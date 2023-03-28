В районе Бурятии сельчане выручили истощенного жеребенка

Сегодня в Закаменском районе жители по пути в село наткнулись на маленького жеребенка. Животное одиноко лежало рядом с дорогой, поблизости с фермами. Детеныш не мог даже встать на ноги. Неравнодушные сельчане занялись поисками владельца жеребенка и опубликовали его фотографии в районных соцсетях.



Спустя время стало известно, что хозяин животного нашелся – в чате «Закамна-инфо 24/7» опубликовали фотографию жеребенка, которое транспортировали на ферму.







Фото: "Закамна-инфо.24/7"