Общество 28.03.2023 в 12:43

В районе Бурятии сельчане выручили истощенного жеребенка

Детеныш одиноко лежал на улице, жители занялись поисками хозяев
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии сельчане выручили истощенного жеребенка

Сегодня в Закаменском районе жители по пути в село наткнулись на маленького жеребенка. Животное одиноко лежало рядом с дорогой, поблизости с фермами. Детеныш не мог даже встать на ноги. Неравнодушные сельчане занялись поисками владельца жеребенка и опубликовали его фотографии в районных соцсетях.

Спустя время стало известно, что хозяин животного нашелся – в чате «Закамна-инфо 24/7» опубликовали фотографию жеребенка, которое транспортировали на ферму.


Фото: "Закамна-инфо.24/7"

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