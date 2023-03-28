Самолет из Улан-Удэ до Ольхона будет летать два раза в сутки

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своих социальных сетях рассказал, что ежедневный рейс «Улан-Удэ – Хужир» с 1 июня начнет летать два раза в сутки, утром и вечером.

«Возможность добраться до самого большого острова на Байкале предоставляет авиакомпания «Аврора» и «Сила»,

- пишет Дмитрий Гармаев.



Как сообщал «Номер один», 5 марта в Бурятии стартовали продажи летних авиабилетов на остров Ольхон.