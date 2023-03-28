Общество 28.03.2023 в 13:23
Самолет из Улан-Удэ до Ольхона будет летать два раза в сутки
Об этом рассказал директор аэропорта «Байкал»
Текст: Евгения Гармаева
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своих социальных сетях рассказал, что ежедневный рейс «Улан-Удэ – Хужир» с 1 июня начнет летать два раза в сутки, утром и вечером.
«Возможность добраться до самого большого острова на Байкале предоставляет авиакомпания «Аврора» и «Сила»,
- пишет Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Номер один», 5 марта в Бурятии стартовали продажи летних авиабилетов на остров Ольхон.
В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон
05.03.2023 в 17:21
Фото: "Номер один"
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