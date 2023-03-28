Общество 28.03.2023 в 13:23

Самолет из Улан-Удэ до Ольхона будет летать два раза в сутки

Об этом рассказал директор аэропорта «Байкал»
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Текст: Евгения Гармаева
Самолет из Улан-Удэ до Ольхона будет летать два раза в сутки

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своих социальных сетях рассказал, что ежедневный рейс «Улан-Удэ – Хужир» с 1 июня начнет летать два раза в сутки, утром и вечером.

«Возможность добраться до самого большого острова на Байкале предоставляет авиакомпания «Аврора» и «Сила», 

- пишет Дмитрий Гармаев.

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Фото: "Номер один"

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