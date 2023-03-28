Зампред правительства Бурятии остался недоволен состоянием федеральной трассы

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, замечания коснулись, в частности, отремонтированных с 2018 по 2021 год участков дорог, где наблюдаются просадки и трещины, местами обнаружена колейность. Также недовольство чиновника вызвало состояние проезжей части мостов через реку Осиновка, Мишиха, Клюевка и Большая речка, на которых наблюдались ямы, выбоины, трещины и просадки.





Зампред также обратил внимание на 334-й км трассы, где идет реконструкция моста. Там, по словам чиновника, плохо организована объездная дорога.





На очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения зампред правительства Бурятии Евгений Луковников выразил недовольство состоянием федеральной трассы в сторону Иркутска. Он отметил, что некоторые участки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и это может стать причиной повышения аварийности.«Федеральная дорога от Улан-Удэ до Иркутска находится в ненормативном состоянии, сложно проехать, везде ямы. Асфальт тает вместе со снегом» - отметил Евгений Луковников и потребовал объяснений от ФКУ «Южный Байкал», на балансе которого находится трасса.«Сейчас, когда обильно тает снег, на дороге образовалось большое скопление воды, которая превратилась в кашу и затрудняет движение большегрузного и легкового транспорта. Невозможно проехать. Прошу взять на контроль и исправить в ближайшее время», - заключил зампред.В «Южном Байкале» заявили, что по отремонтированным участкам, которые находятся на гарантии, ведется претензионная работа с подрядчиками, и пообещали устранить все недостатки.Фото: Минтранс Бурятии