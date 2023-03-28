Общество 28.03.2023 в 13:47

Зампред правительства Бурятии остался недоволен состоянием федеральной трассы

Дорожники заверили чиновника, что все исправят
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Текст: Константин Воронов
Зампред правительства Бурятии остался недоволен состоянием федеральной трассы
На очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения зампред правительства Бурятии Евгений Луковников выразил недовольство состоянием федеральной трассы в сторону Иркутска. Он отметил, что некоторые участки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и это может стать причиной повышения аварийности.
 
Как сообщили в Минтрансе Бурятии, замечания коснулись, в частности, отремонтированных с 2018 по 2021 год участков дорог, где наблюдаются просадки и трещины, местами обнаружена колейность. Также недовольство чиновника вызвало состояние проезжей части мостов через реку Осиновка, Мишиха, Клюевка и Большая речка, на которых наблюдались ямы, выбоины, трещины и просадки.


«Федеральная дорога от Улан-Удэ до Иркутска находится в ненормативном состоянии, сложно проехать, везде ямы. Асфальт тает вместе со снегом» - отметил Евгений Луковников и потребовал объяснений от ФКУ «Южный Байкал», на балансе которого находится трасса.

Зампред также обратил внимание на 334-й км трассы, где идет реконструкция моста. Там, по словам чиновника, плохо организована объездная дорога.


«Сейчас, когда обильно тает снег, на дороге образовалось большое скопление воды, которая превратилась в кашу и затрудняет движение большегрузного и легкового транспорта. Невозможно проехать. Прошу взять на контроль и исправить в ближайшее время», - заключил зампред.

В «Южном Байкале» заявили, что по отремонтированным участкам, которые находятся на гарантии, ведется претензионная работа с подрядчиками, и пообещали устранить все недостатки.

Фото: Минтранс Бурятии
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дорога

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