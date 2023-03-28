Общество 28.03.2023 в 14:28

Власти планируют привлечь к уборке Улан-Удэ 50 тысяч горожан

Месячник чистоты стартовал в столице Бурятии
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Текст: Константин Воронов
Власти планируют привлечь к уборке Улан-Удэ 50 тысяч горожан
Мэр Улан Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о проведении в городе месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий. Он завершится 22 апреля общегородским субботником.

Документом утверждены состав городского штаба по проведению месячника чистоты, а также территории, которые закреплены за федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти во время месячника и субботника. Председателем штаба назначен заместитель мэра Сергей Гашев.

Как и раньше, в рамках месячника пройдут экологические акции, их планируется более 600. Помимо этого, возобновится акция «Город без покрышек». В ее рамках будут организованы точки сбора автопокрышек, которые в последующем доставят на АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» для утилизации.

- В каждый месячник «Экоальянс» убирает в городе не менее трех несанкционированных свалок. На этот раз для уборки определены свалки на ул. Тологойской, ул. Жуковского и ул. Воровского, - сообщил заместитель председателя Комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Также в рамках месячника сотрудники Управления административного контроля будут усиленно проверять, как убирают свои прилегающие территории организации, предприятия, образовательные учреждения и т.д.. Так, за предыдущий месячник было составлено более 50 протоколов за несвоевременную уборку территорий.

22 апреля в общегородской субботник с 8 до 19 часов полигоне в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор, правда, не более 3 кубометров из одних рук.

- Основная наша задача – это качественная уборка. Мы будем оценивать ее по количественному показателю – объему вывезенного мусора. Так, например, в прошлый общегородской субботник мы вывезли порядка трех тысяч кубометров мусора. В этом году планируем вывезти не меньше, максимально - на 10 процентов больше. Еще одна из задач - это экологическое воспитание наших горожан. В прошлом субботнике приняли участие 45 тысяч жителей, в этом году планируем привлечь к уборке порядка 50 тысяч горожан, - сказал Игорь Мункуев.

Сейчас администрации районов проводят активную работу по привлечению к участию в месячнике предприятий, общественных организаций, учреждений различных форм собственности, а также населения, учащейся молодежи. Также для стимулирования горожан к уборке городских территорий Комитет городского хозяйства планирует организовать несколько интересных акций.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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