На севере Бурятии возможен сход снежных лавин

По данным Бурятского ЦГМС в период с 28 марта по 29 марта в Северо-Байкальском районе республики возможен сход снежных лавин.

Как напоминают жителям, снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

«Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды»,

- пишут бурятские синоптики.



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