Общество 28.03.2023 в 15:15

На севере Бурятии возможен сход снежных лавин

Синоптики предупреждают жителей республики
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин

По данным Бурятского ЦГМС в период с 28 марта по 29 марта в Северо-Байкальском районе республики возможен сход снежных лавин.

Как напоминают жителям, снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

«Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды», 

 - пишут бурятские синоптики.
Телефон спасения "101" или "112".



Фото: Номер один
Теги
лавины север бурятии

Все новости

В Бурятии населенный пункт завалило отходами
28.03.2023 в 15:53
Волонтеры из Бурятии отправили еще один автомобиль в зону СВО
28.03.2023 в 15:47
На севере Бурятии возможен сход снежных лавин
28.03.2023 в 15:15
В Бурятии сельчанка поплатится за женское коварство
28.03.2023 в 15:09
В Улан-Удэ в театре оперы и балета открыли сувенирную лавку
28.03.2023 в 14:58
В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно посещать заказники
28.03.2023 в 14:54
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев награжден орденом Почета
28.03.2023 в 14:44
Власти планируют привлечь к уборке Улан-Удэ 50 тысяч горожан
28.03.2023 в 14:28
В Бурятии похоронят многодетного отца, погибшего в Украине
28.03.2023 в 14:27
В Забайкальском нацпарке закрыты ледовые переправы
28.03.2023 в 14:25
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии населенный пункт завалило отходами
«Горы мусора и пасущийся скот»: ОНФ призывает обратить внимание на Кяхту
28.03.2023 в 15:53
Волонтеры из Бурятии отправили еще один автомобиль в зону СВО
Новенький «Соболь» передали одному из воинских подразделений
28.03.2023 в 15:47
В Бурятии сельчанка поплатится за женское коварство
Она подвергнута уголовному преследованию за заведомо ложный донос о преступлении
28.03.2023 в 15:09
В Бурятии участники спецоперации смогут бесплатно посещать заказники
Также все участники СВО освобождены от уплаты аренды за республиканское имущество
28.03.2023 в 14:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru