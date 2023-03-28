Общество 28.03.2023 в 15:47

Волонтеры из Бурятии отправили еще один автомобиль в зону СВО

Новенький «Соболь» передали одному из воинских подразделений
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Текст: Константин Воронов
Волонтеры из Бурятии отправили еще один автомобиль в зону СВО
28 марта в Бурятии АНО «Содействие» передало новый автомобиль «Соболь» одному из войсковых подразделений. В ближайшее время его направят в зону СВО.

- По поручению главы Бурятии мы закупили автомобиль, который передаем одному из наших войсковых подразделений. В ближайшее время он отправится в зону СВО. Мы очень рады сотрудничеству с поставщиком, который обеспечил нам хорошую и приемлемую цену, сделал определенные скидки, а также за собственный счет проводит дополнительное техническое обслуживание. Это не единичная закупка, в будущем также мы будем приобретать транспортные средства и направлять их в зону СВО, - рассказал директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.

Автомобиль комплектации «Фермер» 4WD оснащен надежным двигателем, крепкой коробкой передач и зарекомендовавшим себя шасси. Вместительный кузов позволяет, в том числе, установить на него различные технические средства и орудия.

- Данный автомобиль в зоне СВО зарекомендовал себя с положительной стороны своей проходимостью и маневренностью. Сейчас там весна, а значит слякоть, так как чернозем. На нем допускается перевозка личного состава, так как у него шестиместная кабина, а также предусмотрена перевозка грузов, доставка тех же боеприпасов и так далее, - отметил военнослужащий подразделения, куда передан автомобиль.

Напомним, что АНО «Содействие» создано по распоряжению правительства Бурятии в июне прошлого года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, закупает и поставляет товары, необходимые военнослужащим Бурятии, находящимся в зоне СВО.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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