Общество 28.03.2023 в 16:34

В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу

В этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше четырех  тысяч абонентов
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В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
В преддверии дачного сезона в столице Бурятии городской «Водоканал» начинает сбор заявок на подключение к летнему водопроводу.  Поливочный сезон в этом году  стартует уже  с 15 мая. При этом  подать заявку на подключение жителям можно уже сейчас, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Расчётная продолжительность летнего сезона пользования водопроводом составляет 124 дня, он продлится до середины сентября в зависимости от погодных условий.

«Стоимость услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения для тех горожан, у которых ещё нет летнего водопровода,  рассчитывается индивидуально. Прокладка летнего водопровода производится жителями за личные средства, а прибор учета устанавливается в соответствии со схемой подключения, согласованной с «Водоканалом». Ответственность за сохранность и надлежащую эксплуатацию прибора учёта возложена на жителей, заключивших договор на пользование услугами летнего водопровода», - рассказала начальник отдела сбыта МУП «Водоканал» Юлия Максимова.

Отметим, горожанам также нужно проявить бдительность и заранее проверить на своих участках состояние труб временного водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при подключении воды.

Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения  сезона для одного двора составляет 512,94 руб. Стоимость 1 кубометра воды - 26, 57 руб.

Всего в этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше 1400 лицевых счетов, а это около 4-х тысяч абонентов.

«Самовольные подключения к централизованным системам водоснабжения, в том числе, к водоразборным колонкам  - запрещены. При обнаружении самовольного подключения, отключение от системы проводится без предупреждения с предъявлением счета на оплату потреблённой воды из расчёта диаметра трубы, присоединённой к ресурсным сетям предприятия», - отметила Юлия Максимова.

Для подключения летнего водопровода жителям необходимо обратиться в «Центры обслуживания населения» городского «Водоканала», которые расположены  по адресам: ул. Красноармейская, 28 и по ул. Заиграевская, 1.

Потребителям нужно предоставить следующие документы: копию паспорта, список потребителей, протокол общего собрания, копию документов водомера, схему летнего водопровода, квитанцию об отсутствии задолженности.

Фото: «Водоканал»

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