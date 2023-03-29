Общество 29.03.2023 в 06:00
В Бурятии еще трех военных вернули с СВО через суд
Мобилизованные доказали свое право на отсрочку по брони
Текст: Василиса Шишкина
В январе 2023 года 31-летнего улан-удэнца вернули с СВО, после того как Верховный суд подтвердил, что он имеет законное право на отсрочку от мобилизации. Владимиру Будожапову выдали бронь от предприятия, где он работает, однако на то, чтобы доказать ее законность, ушло больше двух месяцев.
Похоже, что у этой истории есть продолжение. В аналогичной ситуации оказались еще трое мобилизованных. Им довелось пройти такой же путь, как у Владимира, с той лишь разницей, что отстаивать свои права пришлось не два месяца, а около полугода. В то время, пока военкоматы упорно настаивали на том, что бронь незаконна, мужчины находились на СВО незаконно. Точки над i расставил суд.
Судебные баталии
Напомним, как писал «Номер один», 29 сентября 2022 года был призван по частичной мобилизации работник ТЭЦ-1 Владимир Будожапов. Однако опытный мастер по ремонту оборудования первой группы почти сразу попал в список сотрудников, на кого распространялась бронь. Уже 6 октября на имя Владимира выдали удостоверение Минобороны РФ об отсрочке от призыва на военную службу сроком на 12 месяцев, а также извещение о зачислении на специальный воинский учет. Удостоверение оформлено на основании сведений ПАО «ТГК-14» – предприятия, где трудился улан-удэнец.
Однако на деле отсрочку Владимиру так и не предоставили. Более того, вышеозвученные документы об отсрочке изъяли сотрудники Улан-Удэнского военкомата, потому что сочли их якобы незаконными. Семья мобилизованного обратилась в суд. В суде первой инстанции семье Будожапова отказали. Юрист Александра Васильева, защищавшая права Владимира, удивилась тому, что свое решение по столь важному делу судья никак не мотивировала. А если точнее, мотивировала… незаконным изъятием удостоверения об отсрочке военкоматом.
- Мне неясно, почему изъяли выданное на законных основаниях удостоверение об отсрочке. Забирать такие документы имеют право только по решению суда. При этом суд счел, что именно на этот факт нужно ссылаться. Суд должен руководствоваться принципом законности - изъятие удостоверения не аннулирует самой отсрочки от мобилизации, как, к примеру, изъятие паспорта у гражданина Российской Федерации не лишает его права на гражданство, - приводит пример правозащитница.
Верховный суд отменил решение Октябрьского суда Улан-Удэ. По делу принято новое решение, согласно которому административный иск Владимира удовлетворен. Кассационная жалоба от минобороны и военкомата также не возымела эффекта. Решение оставили в силе.
При этом факт изъятия удостоверения об отсрочке судом признан незаконным. А тот факт, что бронь выдана предприятием с опозданием, не говорит о том, что в этом виноват Будожапов или что такая бронь не имеет правовой силы.
«Бронирование военнообязанных на период мобилизации должно осуществляться организациями на постоянной основе и заблаговременно. Однако это обстоятельство не может служить основанием к отказу в предоставлении отсрочки Будожапову. Действия ПАО «ТГК-14», определившего в период мобилизации перечень критически важных должностей из категории оперативного, ремонтного и эксплуатационного персонала и включившего в этот перечень уже мобилизованного Владимира Будожапова, не противоречат закону. Фактически такие действия направлены на устранение ранее допущенных нарушений, поскольку в случае своевременного оформления бронирования Будожапов сразу бы получил соответствующую отсрочку от призыва по мобилизации», - говорится в решении Верховного суда Бурятии.
Такое решение логически вполне обоснованно. Ведь мало кто в Бурятии мог заранее предугадать, что завтра наступит СВО, а затем и частичная мобилизация. Предприятия республики, конечно, формально вроде как обязаны знать и заранее зафиксировать в документах те кадровые единицы, которые подлежат отсрочке в случае мобилизации. Однако на деле понятно, что такой работой занимались далеко не все. По всей видимости, многие спохватились только когда на фронт ушли среди прочих призванных и незаменимые профессионалы. И стали оформлять бронь уже постфактум.
В декабре улан-удэнец вернулся домой и продолжает трудиться на своем рабочем месте на ТЭЦ-1.
Как под копирку
В такой же ситуации оказались еще две семьи из Бурятии, в обеих есть мобилизованный, имеющий право на отсрочку по брони от предприятия. Родственники бойцов прошли все инстанции, пытаясь доказать, что мобилизованный имеет бронь, но, споткнувшись на отказы во всех инстанциях, уже отчаялись добиться правды. Новую надежду им дала публикация в нашей газете. Люди прочитали и узнали в ситуации Владимира Будожапова свою, точно такую же.
Кто-то, пользуясь газетной публикацией, решил пойти в суд за правдой самостоятельно, кто-то отыскал юриста Александру Васильеву и обратился за помощью к ней.
Жительница села Селендума Наталья Байнганова выбрала второй вариант, попросив в нашей редакции контакты правозащитницы.
Как рассказывает Наталья, у нее отправились на СВО муж, брат и сын. В итоге она осталась одна с малолетней дочерью и матерью-инвалидом. Конечно, весть о том, что мужу оформили бронь, ее обрадовала. Такие специалисты, как Жаргал Байнганов - ведущий инженер подстанции, в небольших селах республики на вес золота, поэтому работодателем – ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») Филиала ПАО «Россети» - Забайкальским предприятием магистральных электрических сетей - принято решение о предоставлении отсрочки от призыва. Работнику предоставили соответствующее удостоверение. После чего по закону Жаргала Байнганова должны были немедленно освободить от службы и вернуть домой. Но не тут-то было.
- Еще когда муж находился на учениях в Кяхте, работодатель оформил ему отсрочку. Но Гусиноозерский военкомат ее не принимал. У них был один ответ – на момент мобилизации, 23 сентября, у Жаргала не было отсрочки, а значит все, что после, уже не играет роли. Представители организации мужа, его родители ездили в военкомат, но им отказали, и на этом все остановилось. Жаргала после учений отправили на СВО, - рассказывает Наталья.
Но после прочтения статьи в «Номер один» родственники решили действовать.
- Мы на тот момент не понимали, почему бронь не принимали, не знали, что это незаконно. Никогда не сталкивались с такой ситуацией и находились в замешательстве, что делать, куда идти. Муж тоже не верил, что получится что-то доказать. А в конце января вышла у вас статья, и я поняла, что у нас абсолютно аналогичная ситуация. И тогда обратились к юристу за помощью, - говорит Наталья.
Юрист Александра Васильева снова столкнулась с тем, что только что выданное удостоверение зачем-то пытаются скрывать или уничтожить. По словам юриста, на стадии подготовки дела, то есть на собеседовании в суде, представитель военкомата заявил, что удостоверение уже уничтожено. Однако на судебном заседании все-таки был представлен оригинал удостоверения – целый и невредимый.
Октябрьский районный суд признал право Байнганова на отсрочку. Также Военный комиссариат республики и Министерство обороны РФ обязали в течение пяти суток принять меры по исключению Байнганова из списков личного состава соответствующего подразделения. Сейчас Жаргал Байнганов уже в пути и со дня на день будет дома.
Решение суда не вступило в законную силу, приговор может быть обжалован.
Судилась самостоятельно
Еще одна семья из района республики прошла через аналогичный путь. Марина Банина (имя и фамилии изменены по ее просьбе) дала нам подробное интервью о том, как в одиночку судилась за то, чтобы ее мужа отпустили с СВО по брони от работодателя. И добилась своего.
- В октябре была уже выписана бронь, но наш военком ее аннулировал, сказал, что она недействительная. Но когда я прочла вашу статью, то решила подать в суд. Суд мы уже выиграли, апелляции пока не было. Сейчас ждем, когда решение вступит в законную силу, - говорит Марина.
Перед самым выходом публикации Марина попросила нас временно не обнародовать имя супруга и подробности их истории: «Пусть сначала муж вернется, потом и напишем».
Судя по данным сайта 8-го Кассационного суда общей юрисдикции, прошел все инстанции еще один житель Бурятии, имеющий право на отсрочку. На днях он также вернулся домой.
В военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона на наш запрос не ответили.
Сколько на самом деле подобных вышеописанных историй в Бурятии, мы не знаем. Остается непонятным, почему люди борются в судах за то, что и так по праву им принадлежит. Но больше всего непонятно, почему инициатива работодателей (опять-таки предусмотренная законом) о предоставлении отсрочки и возращении в республику и без того дефицитных кадров, настоящих профессионалов своего дела, спотыкается о каменную стену равнодушия. Между тем стабильная работа предприятий, являющихся основными в жизнеобеспечении населения, как до начала СВО, так и сегодня, остается важнейшей задачей.
Фото: «Номер один»
Похоже, что у этой истории есть продолжение. В аналогичной ситуации оказались еще трое мобилизованных. Им довелось пройти такой же путь, как у Владимира, с той лишь разницей, что отстаивать свои права пришлось не два месяца, а около полугода. В то время, пока военкоматы упорно настаивали на том, что бронь незаконна, мужчины находились на СВО незаконно. Точки над i расставил суд.
Судебные баталии
Напомним, как писал «Номер один», 29 сентября 2022 года был призван по частичной мобилизации работник ТЭЦ-1 Владимир Будожапов. Однако опытный мастер по ремонту оборудования первой группы почти сразу попал в список сотрудников, на кого распространялась бронь. Уже 6 октября на имя Владимира выдали удостоверение Минобороны РФ об отсрочке от призыва на военную службу сроком на 12 месяцев, а также извещение о зачислении на специальный воинский учет. Удостоверение оформлено на основании сведений ПАО «ТГК-14» – предприятия, где трудился улан-удэнец.
Однако на деле отсрочку Владимиру так и не предоставили. Более того, вышеозвученные документы об отсрочке изъяли сотрудники Улан-Удэнского военкомата, потому что сочли их якобы незаконными. Семья мобилизованного обратилась в суд. В суде первой инстанции семье Будожапова отказали. Юрист Александра Васильева, защищавшая права Владимира, удивилась тому, что свое решение по столь важному делу судья никак не мотивировала. А если точнее, мотивировала… незаконным изъятием удостоверения об отсрочке военкоматом.
- Мне неясно, почему изъяли выданное на законных основаниях удостоверение об отсрочке. Забирать такие документы имеют право только по решению суда. При этом суд счел, что именно на этот факт нужно ссылаться. Суд должен руководствоваться принципом законности - изъятие удостоверения не аннулирует самой отсрочки от мобилизации, как, к примеру, изъятие паспорта у гражданина Российской Федерации не лишает его права на гражданство, - приводит пример правозащитница.
Верховный суд отменил решение Октябрьского суда Улан-Удэ. По делу принято новое решение, согласно которому административный иск Владимира удовлетворен. Кассационная жалоба от минобороны и военкомата также не возымела эффекта. Решение оставили в силе.
При этом факт изъятия удостоверения об отсрочке судом признан незаконным. А тот факт, что бронь выдана предприятием с опозданием, не говорит о том, что в этом виноват Будожапов или что такая бронь не имеет правовой силы.
«Бронирование военнообязанных на период мобилизации должно осуществляться организациями на постоянной основе и заблаговременно. Однако это обстоятельство не может служить основанием к отказу в предоставлении отсрочки Будожапову. Действия ПАО «ТГК-14», определившего в период мобилизации перечень критически важных должностей из категории оперативного, ремонтного и эксплуатационного персонала и включившего в этот перечень уже мобилизованного Владимира Будожапова, не противоречат закону. Фактически такие действия направлены на устранение ранее допущенных нарушений, поскольку в случае своевременного оформления бронирования Будожапов сразу бы получил соответствующую отсрочку от призыва по мобилизации», - говорится в решении Верховного суда Бурятии.
Такое решение логически вполне обоснованно. Ведь мало кто в Бурятии мог заранее предугадать, что завтра наступит СВО, а затем и частичная мобилизация. Предприятия республики, конечно, формально вроде как обязаны знать и заранее зафиксировать в документах те кадровые единицы, которые подлежат отсрочке в случае мобилизации. Однако на деле понятно, что такой работой занимались далеко не все. По всей видимости, многие спохватились только когда на фронт ушли среди прочих призванных и незаменимые профессионалы. И стали оформлять бронь уже постфактум.
В декабре улан-удэнец вернулся домой и продолжает трудиться на своем рабочем месте на ТЭЦ-1.
Как под копирку
В такой же ситуации оказались еще две семьи из Бурятии, в обеих есть мобилизованный, имеющий право на отсрочку по брони от предприятия. Родственники бойцов прошли все инстанции, пытаясь доказать, что мобилизованный имеет бронь, но, споткнувшись на отказы во всех инстанциях, уже отчаялись добиться правды. Новую надежду им дала публикация в нашей газете. Люди прочитали и узнали в ситуации Владимира Будожапова свою, точно такую же.
Кто-то, пользуясь газетной публикацией, решил пойти в суд за правдой самостоятельно, кто-то отыскал юриста Александру Васильеву и обратился за помощью к ней.
Жительница села Селендума Наталья Байнганова выбрала второй вариант, попросив в нашей редакции контакты правозащитницы.
Как рассказывает Наталья, у нее отправились на СВО муж, брат и сын. В итоге она осталась одна с малолетней дочерью и матерью-инвалидом. Конечно, весть о том, что мужу оформили бронь, ее обрадовала. Такие специалисты, как Жаргал Байнганов - ведущий инженер подстанции, в небольших селах республики на вес золота, поэтому работодателем – ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») Филиала ПАО «Россети» - Забайкальским предприятием магистральных электрических сетей - принято решение о предоставлении отсрочки от призыва. Работнику предоставили соответствующее удостоверение. После чего по закону Жаргала Байнганова должны были немедленно освободить от службы и вернуть домой. Но не тут-то было.
- Еще когда муж находился на учениях в Кяхте, работодатель оформил ему отсрочку. Но Гусиноозерский военкомат ее не принимал. У них был один ответ – на момент мобилизации, 23 сентября, у Жаргала не было отсрочки, а значит все, что после, уже не играет роли. Представители организации мужа, его родители ездили в военкомат, но им отказали, и на этом все остановилось. Жаргала после учений отправили на СВО, - рассказывает Наталья.
Но после прочтения статьи в «Номер один» родственники решили действовать.
- Мы на тот момент не понимали, почему бронь не принимали, не знали, что это незаконно. Никогда не сталкивались с такой ситуацией и находились в замешательстве, что делать, куда идти. Муж тоже не верил, что получится что-то доказать. А в конце января вышла у вас статья, и я поняла, что у нас абсолютно аналогичная ситуация. И тогда обратились к юристу за помощью, - говорит Наталья.
Юрист Александра Васильева снова столкнулась с тем, что только что выданное удостоверение зачем-то пытаются скрывать или уничтожить. По словам юриста, на стадии подготовки дела, то есть на собеседовании в суде, представитель военкомата заявил, что удостоверение уже уничтожено. Однако на судебном заседании все-таки был представлен оригинал удостоверения – целый и невредимый.
Октябрьский районный суд признал право Байнганова на отсрочку. Также Военный комиссариат республики и Министерство обороны РФ обязали в течение пяти суток принять меры по исключению Байнганова из списков личного состава соответствующего подразделения. Сейчас Жаргал Байнганов уже в пути и со дня на день будет дома.
Решение суда не вступило в законную силу, приговор может быть обжалован.
Судилась самостоятельно
Еще одна семья из района республики прошла через аналогичный путь. Марина Банина (имя и фамилии изменены по ее просьбе) дала нам подробное интервью о том, как в одиночку судилась за то, чтобы ее мужа отпустили с СВО по брони от работодателя. И добилась своего.
- В октябре была уже выписана бронь, но наш военком ее аннулировал, сказал, что она недействительная. Но когда я прочла вашу статью, то решила подать в суд. Суд мы уже выиграли, апелляции пока не было. Сейчас ждем, когда решение вступит в законную силу, - говорит Марина.
Перед самым выходом публикации Марина попросила нас временно не обнародовать имя супруга и подробности их истории: «Пусть сначала муж вернется, потом и напишем».
Судя по данным сайта 8-го Кассационного суда общей юрисдикции, прошел все инстанции еще один житель Бурятии, имеющий право на отсрочку. На днях он также вернулся домой.
В военной прокуратуре Улан-Удэнского гарнизона на наш запрос не ответили.
Сколько на самом деле подобных вышеописанных историй в Бурятии, мы не знаем. Остается непонятным, почему люди борются в судах за то, что и так по праву им принадлежит. Но больше всего непонятно, почему инициатива работодателей (опять-таки предусмотренная законом) о предоставлении отсрочки и возращении в республику и без того дефицитных кадров, настоящих профессионалов своего дела, спотыкается о каменную стену равнодушия. Между тем стабильная работа предприятий, являющихся основными в жизнеобеспечении населения, как до начала СВО, так и сегодня, остается важнейшей задачей.
Фото: «Номер один»
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