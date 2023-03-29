Это горит, где надо горит

В связи с появившейся накануне информацией в социальных сетях и мессенджерах республики о лесном пожаре в Иволгинском районе Республиканское агентство ГО и ЧС успокоило обеспокоенных жителей Улан-Удэ и его пригородов.Оно сообщило о том, что в Иволгинском районе на землях сельхозназначения, которые расположены между населёнными пунктами Колобки и Иволгинск в районе местности Осиновая падь, проводится контролируемое противопожарное выжигание сухой травы. Угроза перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и лесной фонд отсутствует.Профотжиг контролировали 30 человек и 5 единиц техники, в их числе администрация сельского поселения «Иволгинское», огнеборцы пожарной части №24 шестого Иволгинского отряда ГПС РБ, а также добровольцы из числа местного населения.Стоит отметить, что зрелище в сумерках было впечатляющим. Беспокойство людей вполне можно понять.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС