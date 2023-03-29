Общество 29.03.2023 в 09:56

Это горит, где надо горит

Профотжиг в Бурятии вблизи Улан-Удэ обеспокоил людей
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Текст: Номер один
Это горит, где надо горит
В связи с появившейся накануне информацией в социальных сетях и мессенджерах республики о лесном пожаре в Иволгинском районе Республиканское агентство ГО и ЧС успокоило обеспокоенных жителей Улан-Удэ и его пригородов.

Оно сообщило о том, что в Иволгинском районе на землях сельхозназначения, которые расположены между населёнными пунктами Колобки и Иволгинск в районе местности Осиновая падь, проводится контролируемое противопожарное выжигание сухой травы. Угроза перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и лесной  фонд отсутствует.

Профотжиг контролировали 30 человек и 5 единиц техники, в их числе администрация сельского поселения «Иволгинское», огнеборцы пожарной части №24 шестого Иволгинского отряда ГПС РБ, а также добровольцы из числа местного населения.

Стоит отметить, что зрелище в сумерках было впечатляющим. Беспокойство людей вполне можно понять.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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профотжиг пригород Улан-Удэ

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