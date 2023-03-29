Общество 29.03.2023 в 10:11

Инвестиции в модернизацию БАМа в нынешнем году превысят 43 млрд рублей

В границах ВСЖД на БАМе в 2023 году построят 35 новых объектов инфраструктуры
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Текст: Номер один
Инвестиции в модернизацию БАМа в нынешнем году превысят 43 млрд рублей
В 2023 году на участках Байкало-Амурской магистрали в границах ВСЖД запланировано строительство 35 объектов инфраструктуры. Инвестиции в реализацию проектов составят более 43 млрд рублей, сообщили в пресс-службе магистрали.

Планируется  построить и ввести в эксплуатацию 16 новых объектов по проектам реконструкции станций и строительству двухпутных вставок, а также запустить 19 объектов энергоснабжения.

В частности, вторые пути и двухпутные вставки появятся на участках Таковка – Небель, Гоуджекит – Тыя, Северобайкальск – Нижнеангарск, Янчуй – Чуро, Ульги – Муякан, Муйкан – Улан-Макит, Улан-Макит – Таксимо, Шиверы – Ушмун, Кемен – Икабья, Сенаторский - Икабьекан.

Будут построены новые разъезды на участках Дзелинда – Кирон, Кирон – Ангоя, Баканы – Янчуй, Чуро – Кюхельбекерская, Аркум – Ульги. Продолжится реконструкция станции Северобайкальск.

Модернизация магистральной инфраструктуры позволит к 2024 году увеличить пропускную способность участка Лена – Хани с 19 до 43 пар поездов в сутки.

Фото: company.rzd.ru
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