В Улан-Удэ приступили к влажной уборке тротуаров

28 марта на улицы Улан-Удэ вышла малая вакуумная подметально-уборочная машина Johnston. Она очистила тротуары на площади Советов. В ближайшее время малогабаритный Johnston начнет уборку и в других районах Улан-Удэ, сообщили в Комбинате по благоустройству.- Плюсовые температуры позволили выпустить малогабаритные пылесосы для уборки улиц с применением воды. Они эффективно подбирают песок и мусор на пешеходных зонах, и собирают его с помощью всасывающего устройства, - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Уборка смета с городских улиц ведется в усиленном режиме. Работы выполняются и днем, и ночью ручным и механизированным способом. Основной объем работ выполняется в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта днем, сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ