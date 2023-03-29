Общество 29.03.2023 в 10:40

В Улан-Удэ приступили к влажной уборке тротуаров

Первыми почистили тротуары на площади Советов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приступили к влажной уборке тротуаров
28 марта на улицы Улан-Удэ вышла малая вакуумная подметально-уборочная машина Johnston. Она очистила тротуары на площади Советов. В ближайшее время малогабаритный Johnston начнет уборку и в других районах Улан-Удэ, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- Плюсовые температуры позволили выпустить малогабаритные пылесосы для уборки улиц с применением воды. Они эффективно подбирают песок и мусор на пешеходных зонах, и собирают его с помощью всасывающего устройства, - говорит директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Уборка смета с городских улиц ведется в усиленном режиме. Работы выполняются и днем, и ночью ручным и механизированным способом. Основной объем работ выполняется в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта днем, сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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