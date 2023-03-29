Общество 29.03.2023 в 12:22

«Снег растаял и дорог не стало»

В Бурятии жители сел жалуются на затопленные дороги
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Текст: Константин Воронов
«Снег растаял и дорог не стало»
В Бурятии подтопило дороги в селах Турка, Горячинск и Гремячинск. Об этом местные жители сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

«Снег растаял и дорог не стало. Теперь не могут ни пройти, ни проехать, такая ситуация сейчас в Турке. Не лучше обстановка в Гремячинске и Горячинске. Машины и скорая помощь не могут проехать по таким  «мини-озёрам», - жалуются сельчане.

И.о. главы администрации Прибайкальского района сообщил, что местные власти пытаются решить проблему.

«Работы по расчистке улиц ведутся в Горячинске уже 3-й день. Сегодня приступаем к уборке улиц в Турке, затем в Гремячинске», - доложил чиновник.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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