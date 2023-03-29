В Бурятии подтопило дороги в селах Турка, Горячинск и Гремячинск. Об этом местные жители сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».«Снег растаял и дорог не стало. Теперь не могут ни пройти, ни проехать, такая ситуация сейчас в Турке. Не лучше обстановка в Гремячинске и Горячинске. Машины и скорая помощь не могут проехать по таким «мини-озёрам», - жалуются сельчане.И.о. главы администрации Прибайкальского района сообщил, что местные власти пытаются решить проблему.«Работы по расчистке улиц ведутся в Горячинске уже 3-й день. Сегодня приступаем к уборке улиц в Турке, затем в Гремячинске», - доложил чиновник.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»