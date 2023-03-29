Общество 29.03.2023 в 12:33

Россиян среди известных личностей прошлого интересуют Петр I и Иосиф Сталин

Молодежь 18-24 лет проявила наибольший  интерес к личности Владимира Ленина
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Текст: Номер один
Россиян среди известных личностей прошлого интересуют Петр I и Иосиф Сталин
С Петром I сейчас хотели бы познакомиться и пообщаться 17% россиян. Конкуренцию Петру Великому составляет Иосиф Сталин, с ним изъявили желание пообщаться 15% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об интересе россиян к истории своей страны, известным личностям разных эпох и об отношении к новой трактовке исторических событий. Опрос приурочен к выходу сотого номера журнала «Историк».

Выбор россиян в качестве собеседников Петра Первого и Иосифа Сталина вряд ли случаен. На ум сразу приходит, что оба — неординарные харизматичные личности, за время правления которых государство стало сильнее. Петр I не только «прорубил окно в Европу», но и провел глубокие социально-культурные изменения в российском обществе, при И.В. Сталине наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне, успешно строила социалистическую экономику и расширяла социалистический альянс в мире.

Россияне проявляют интерес не только к государственным деятелям, но и к известным «научным умам», полководцам, и к тем, кого сейчас называют «селебрити», — к деятелям культуры. Россиян привлекают знакомство и возможность пообщаться с А.С. Пушкиным, В.И. Лениным, Екатериной II, М.В. Ломоносовым, П.А. Столыпиным, Николаем II, А.В. Суворовым, Л.И. Брежневым, Иваном Грозным, Г.К. Жуковым, М.Ю. Лермонтовым, Александром II.

Треть россиян затруднились назвать известных, выдающихся российских деятелей прошлого, с кем хотелось бы познакомиться и побеседовать (30%), причем среди женщин таковых больше, чем среди мужчин (35% vs. 24%): видимо, не так уж интересно женщинам знакомиться с фигурами прошлого. Хотя женщины по сравнению с мужчинами чаще высказывали желание пообщаться с Екатериной II (9% vs. 4%).

А вот молодежь 18-24 лет проявила наибольший по сравнению с другими возрастными группами интерес к личности В.И. Ленина (14% vs. 3-9% в остальных возрастных когортах).

Фото: spbmuzei.ru




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