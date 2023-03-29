В Улан-Удэ отсыпают и грейдируют улицу Заовражную

- Проведено обследование на предмет затрат по объему сыпучих материалов, на сегодняшний день отсыпано 480 метров улицы. Сегодня Комбинат по благоустройству запланировал выезд грейдера, он отгрейдирует еще более тысячи метров дороги, - доложил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.





В связи с масштабным ремонтом теплотрассы №3 улица Заовражная в микрорайоне Шишковка стала одной из объездных дорог для транспорта. Для организации движения там проведено грейдирование.Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратил особое внимание на необходимость отсыпки и дальнейшее грейдирование улицы.Как заверили в мэрии, улицу Заовражную будут и в дальнейшем грейдировать, а в летом - еще и поливать, чтобы после проезда транспорта с поверхности дороги не поднималась пыль.Фото: мэрия Улан-Удэ