Общество 29.03.2023 в 14:57

Жителей Бурятии научат пчеловодству

Для этого организован специальный курс, куда может записаться любой желающий
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии научат пчеловодству
С 4 по 20 апреля жители Бурятии могут пройти курсы по пчеловодству. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, слушатели курса научатся правильно ухаживать за ульями, освоят правила содержания, роста, развития, размножения пчёл и другие тонкости пчеловодства. Практические занятия пройдут на учебной пасеке под руководством признанного пчеловода, кандидата сельскохозяйственных наук Сергея Максимова.

«По окончании обучения 20 апреля состоится семинар с участием действующих пчеловодов, специалистов министерства и Управления ветеринарии. На нем разберут вопросы, которые помогут начинающим пчеловодам создать собственную продуктивную пасеку и получить первый мёд. Это ветеринарные правила при организации пасеки, технология содержания, организация мест продажи меда и природопользование при размещении пчел в лесу», - рассказал начальник отдела животноводства, племенного дела и рыбного хозяйства Минсельхозпрода Бурятии Андрей Попов.

На курсы приглашаются опытные и начинающие пчеловоды с любым средним профессиональным или высшим образованием. По окончании курсов выдается свидетельство. Курсы пройдут при поддержке Минсельхоза Бурятии на базе Института непрерывного образования БГСХА.

Записаться на курс можно по телефонам: +7 (3012) 43-31-98, 43-31-48.

Фото: pixabay.com
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