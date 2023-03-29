Общество 29.03.2023 в 15:08

В Улан-Удэ глухонемому осужденному вручили слуховой аппарат

Колонию посетила председатель общества глухих в Бурятии
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ глухонемому осужденному вручили слуховой аппарат

В столице Бурятии исправительную колонию №8 посетила председатель ​Бурятского регионального отделения Всероссийского общества глухих Мария Тумурова. Она вручила глухонемому осужденному слуховой аппарат.

«Специальный аппарат достался осужденному по ранее разработанному рецепту, мужчина терял слух постепенно, к периоду прохождения учебы в школе почти полностью потерял возможность слышать окружающий мир, и уже более 15 лет они ничего не слышит»,

- рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии.

Как отметили в ведомстве, электронный звукоусиливающий прибор применяется по медицинским показаниям при различных формах стойких нарушений слуха. Ранее осужденный не пользовался подобными приспособлениями, поэтому председатель общества глухонемых дала инструкцию и советы по уходу, обращению с прибором, благодаря которому ему вновь станет доступна палитра звуков.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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исправительная колония УФСИН

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