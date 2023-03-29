Финансисты с малых лет

Первую районную олимпиаду по финансовой грамотности провели в МОУ «СОШ Хойтобэе» Иволгинского района. Ученики младших классов смогли на практике продемонстрировать свои познания о том, как накопить и сэкономить деньги, об основах финансовой грамотности, а также о грамотном планировании бюджета.В муниципальном образовательном учреждении Иволгинского района «СОШ Хойтобэе» 24 марта прошла районная олимпиада по финансовой грамотности. Она стала первой олимпиадой среди обучающихся третьих-четвертых классов образовательных организаций Иволгинского района. Участие приняли 12 школ. Каждая из которых направила по одной команде из пяти учеников, и две команды представила «СОШ Хойтобэе» как организатор.О том, как появилась идея провести первую районную олимпиаду, рассказала заместитель директора по учебно-методической работе «СОШ Хойтобэе» Елена Базарова.- В нашей школе такой предмет ведется, он так и называется - «Финансовая грамотность». У нас ее изучают все обучающиеся, и где-то же они должны показать свои знания. Изначально мы провели такую олимпиаду у нас в школе. Детям тогда очень понравилось. В определенный момент мы с коллегами поняли, что по финансовой грамотности в Иволгинском районе олимпиады такого масштаба еще не было. Такие мероприятия очень важны. Дети должны понимать, что такое финансовая грамотность, и воочию применять свои знания на практике, - поделилась Елена Базарова.Олимпиаду открыл директор школы Владимир Бадмаев, районный куратор по финансовой грамотности Жанна Чагдурова и проректор по научной инновационной деятельности БРИОП Солбон Хобраков.- Последнее время в системе образования большое внимание уделяется именно финансовой грамотности как наших учеников, так и учителей. В связи с этим в течение целого учебного года мы проводим много мероприятий по финансовой грамотности для учащихся с первого по 11-й класс. Олимпиада стала знаковым событием для всего района. Приняли участие почти все школы. Это очень важное мероприятие, такая олимпиада в Иволгинском районе прошла впервые, - сказал директор школы Владимир Бадмаев.На первой районной олимпиаде в Иволгинской «СОШ Хойтобэе» Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ) презентовал героев центра. К детям вышли «Феечка-Копеечка», «Гном-Эконом» и «Задира-Транжира».- Мы представляем региональный центр финансовой грамотности Республики Бурятия. МОУ «СОШ Хойтобэе» обратилось к РЦФГ с инициативой провести олимпиаду районного уровня для школ Иволгинского района. Мы поддержали данную инициативу и выбрали время. Разработали интересные задания. Пригласили волонтеров из трех вузов: БГУ, ВСГУТУ, БГСХА. Всего 18 человек, - рассказал Солбон Хобраков.Олимпиада состояла из двух этапов. Личный и командный зачеты. Для личного зачета были предусмотрены задания, состоящие из открытых вопросов и задач, а для командного разработали квест по финансовой грамотности. Интересный формат проверки знаний стал возможен благодаря волонтерам Регионального центра финансовой грамотности.- Мы очень хорошо подготовились, будет очень интересно. На олимпиаде по финансовой грамотности проводим игры для учителей и школьников. Все задания, включенные в них, мы придумали сами. Сегодня будут представлены такие игры, как: «Малый бизнес» и «Квест по финансовой грамотности». Во время прохождения квеста дети будут выполнять различные задания, связанные с финансовой грамотностью, задачки, кроссворды и физические задания, - объясняли волонтеры РЦФГ.Для оценки знаний и определения победителей было сформировано жюри олимпиады из пяти человек. В нее вошли сотрудники РЦФГ и преподаватели высших учебных заведений Республики Бурятия.Все участники олимпиады получили сертификаты участника. Команды-победители наградили дипломами I, II, III степени и ценными призами. В дополнение они получили методические материалы не только о том, как грамотно планировать свои доходы и расходы, но и как накопить на мечту. Мероприятие состоялось при содействии Министерства финансов Республики Бурятия в соответствии с задачами региональной программы повышения финансовой грамотности жителей Республики Бурятия.Фото: «Номер один»