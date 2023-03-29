Общество 29.03.2023 в 16:42

В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей

Прочес, компас и рация: отряд «Лиза Алерт» проинструктировал сельчан
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей

На днях в Тарбагатае прошли полевые учения для добровольцев. Их организовали бурятские активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мероприятие прошло в рамках проекта ресурсного центра добровольческого поисково-спасательного движения «Живём, спасая».


Так, в первой половине дня, инструкторы отряда «ЛизаАлерт» рассказали о методиках поиска пропавших людей в природной среде. Активисты поделились знаниями о том, как выстроен процесс поисков, а также подробно ответили на все вопросы.

«После обеда, всех ждало самое интересное — практические занятия. Добровольцы отрабатывали прочёс, получили навыки работы с компасом и рацией и пошагово изучили элементы поиска. Инструкторами выступили руководители направлений отряда «ЛизаАлерт» Республики Бурятия»,

 - добавили в сообществе.
Как отмечают в сообщении, «Школа «ЛизаАлерт» продолжает работу в Тарбагатайском районе. После школьных каникул опытные волонтеры проведут профилактические занятия с учениками Нижнесаянтуйской школы.



Фото: "Лиза Алерт" в Бурятии
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лиза алерт поисковый отряд

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