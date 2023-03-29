В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей
На днях в Тарбагатае прошли полевые учения для добровольцев. Их организовали бурятские активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мероприятие прошло в рамках проекта ресурсного центра добровольческого поисково-спасательного движения «Живём, спасая».
Так, в первой половине дня, инструкторы отряда «ЛизаАлерт» рассказали о методиках поиска пропавших людей в природной среде. Активисты поделились знаниями о том, как выстроен процесс поисков, а также подробно ответили на все вопросы.
Как отмечают в сообщении, «Школа «ЛизаАлерт» продолжает работу в Тарбагатайском районе. После школьных каникул опытные волонтеры проведут профилактические занятия с учениками Нижнесаянтуйской школы.
«После обеда, всех ждало самое интересное — практические занятия. Добровольцы отрабатывали прочёс, получили навыки работы с компасом и рацией и пошагово изучили элементы поиска. Инструкторами выступили руководители направлений отряда «ЛизаАлерт» Республики Бурятия»,
- добавили в сообществе.
Фото: "Лиза Алерт" в Бурятии