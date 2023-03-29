Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход реконструкции тепломагистрали №3

- Проект очень важный, мы долго вели подготовительные работы с правительством Бурятии и ТГК-14. С подключением мкрн Стеклозавод к централизованному отоплению мы закроем вредные в плане экологии старые мазутные и угольные котельные. Они дают сейчас почти 300 тонн выбросов в атмосферу и к тому же еще достаточно дорогостоящие по содержанию. 64 многоквартирных дома, 152 индивидуальных жилых дома и шесть соцобъектов перейдут на надежный источник теплоснабжения от ТЭЦ-1. Проект масштабный, ответственный и мы должны его успеть завершить до начала следующего отопительного сезона. Шли мы до него долго и сейчас его реализуем, - отметил мэр.





Реконструкция 2-го этапа в мкр. Стеклозавод проводится за счет федеральных средств - это 300 млн рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ и инфраструктурный бюджетный кредит на 240 млн рублей.





По словам Андрея Соболева, директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ТГК-14, в зоне действия котельных Стеклозавода на период ведения строительства новой магистрали не будет отключаться горячее водоснабжение.





Сегодня мэр Улан-Удэ проинспектировал работы по реконструкции тепломагистрали №3 на участке по улице Радикальцева. В выездном совещании участвовали представители Комитета по строительству, ТГК-14, Комитета городского хозяйства, подрядной организации.В настоящий момент на участках по ул. Гагарина, Радикальцева подрядная организация ООО «СМП-10» ведет работы с небольшим опережением. Уже проложены лотки на протяжении 1800 м и трубы на 1600 м. Всего здесь предстоит построить 2238 погонных метров сетей теплоснабжения, 12 тепловых камер.Масштабные работы по прокладке новых труб тепломагистрали начались с 20 февраля. Реконструкция изношенной магистрали позволит подключить жителей мкрн Стеклозавод к централизованному отоплению и даст возможность закрыть устаревшие мазутные и угольные котельные, загрязняющие атмосферу в городе.По проекту здесь будут заменены физически изношенные конструкции тепловых сетей и оборудования насосной станции с увеличением пропускной способности магистрали с 1100 т/час до 3300 т/час. Это позволит поддерживать необходимый гидравлический и температурный режим в сетях, повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение жителей Железнодорожного района, подключенных от тепломагистрали №3.Отопление в мкрн Стеклозавод пока осуществляют две мазутных очень старых котельных - это котельная стеклозавода 1956 года постройки, котельная 10-го квартала 1976 года постройки, и две угольных котельных - республиканского психоневрологического диспансера и республиканского противотуберкулезного диспансера. Также мазутная котельная мкрн Стеклозавод и мазутное хранилище котельной объемом более 8 тыс кубометров расположены в водоохраной зоне реки Селенга и это давно является серьезной угрозой для экологии Селенги и, соответственно, для экологии озера Байкал.Также в апреле будет начата реконструкция тепломагистрали №3 в сторону ТЭЦ-1 - по улицам Пушкина и Трактовой. Здесь необходимо проложить 2 км труб. Работы по графику должны завершить до сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ