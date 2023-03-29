В Бурятии скоро начнут охоту на птиц

В Бурприроднадзоре рассказали, что с 31 марта начинается прием заявлений на охоту на птиц: вальдшнепа, глухаря и тетерева. Сезон охоты продлится с 15 по 24 апреля 2023 года.

Как отмечают в сообщении, каждому охотнику нужно ознакомиться с лимитом добычи животных на выбранных территориях. Подать заявление, ознакомиться со сроками, перечнем документов, выбрать участок и рассмотреть карты-схемы можно на сайте Бурприроднадзора.