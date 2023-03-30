Общество 30.03.2023 в 01:34

Здоровью актера ГРДТ ничего не угрожает

Министр культуры Бурятии прокомментировала ЧП в Русском драмтеатре
A- A+
Текст: Номер один
Здоровью актера ГРДТ ничего не угрожает
Здоровью актера Русского драматического театра Артуру Шувалову ничего не угрожает. Об этом сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она прокомментировала ЧП в театре.



«По произошедшему в Русском драматическом театре после спектакля «Театр.Изнанка» (18+) могу сказать, что рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться.

Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие - для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями будут устанавливаться.

Правовую оценку инциденту, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент.

Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перёд ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой «Z» у театра.

Жену актера не увольняли, со слов руководства она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление».

Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ накануне актер Русского драматического театра Артур Шувалов вскрыл вены на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны.

Фото: minkultrb.ru, Скриншот: соцсети
Теги
театр инцидент актер

Все новости

Здоровью актера ГРДТ ничего не угрожает
30.03.2023 в 01:34
В Улан-Удэ актер русского драмтеатра Артур Шувалов вскрыл себе вены на публике
30.03.2023 в 00:36
В Бурятии осудили ревнивого убийцу
29.03.2023 в 19:19
В Бурятии скоро начнут охоту на птиц
29.03.2023 в 18:07
В Улан-Удэ в трамвае врач спасла девушку с эпилепсией
29.03.2023 в 17:33
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход реконструкции тепломагистрали №3
29.03.2023 в 17:19
Уникальный морин хуур прибыл для театра «Байкал» из Москвы
29.03.2023 в 17:13
В Бурятии известный общественник предложил отметить 100-летие республики акцией чистоты
29.03.2023 в 16:56
Курение и алкоголь – медленный яд
29.03.2023 в 16:53
В Бурятии добровольцев обучили искать пропавших людей
29.03.2023 в 16:42
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ актер русского драмтеатра Артур Шувалов вскрыл себе вены на публике
Он объяснил свои действия протестом против попыток увольнения его и его жены
30.03.2023 в 00:36
В Бурятии скоро начнут охоту на птиц
Стартовал прием заявлений и объявили сроки сезона
29.03.2023 в 18:07
В Улан-Удэ в трамвае врач спасла девушку с эпилепсией
Горожанка упала, и у нее начались судороги
29.03.2023 в 17:33
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход реконструкции тепломагистрали №3
Подрядчик работает на объекте даже с  небольшим опережением графика
29.03.2023 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru