Общество 30.03.2023 в 01:34
Здоровью актера ГРДТ ничего не угрожает
Министр культуры Бурятии прокомментировала ЧП в Русском драмтеатре
Текст: Номер один
Здоровью актера Русского драматического театра Артуру Шувалову ничего не угрожает. Об этом сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она прокомментировала ЧП в театре.
«По произошедшему в Русском драматическом театре после спектакля «Театр.Изнанка» (18+) могу сказать, что рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться.
Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие - для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями будут устанавливаться.
Правовую оценку инциденту, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент.
Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перёд ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой «Z» у театра.
Жену актера не увольняли, со слов руководства она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление».
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ накануне актер Русского драматического театра Артур Шувалов вскрыл вены на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны.
Фото: minkultrb.ru, Скриншот: соцсети
«По произошедшему в Русском драматическом театре после спектакля «Театр.Изнанка» (18+) могу сказать, что рану актеру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться.
Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие - для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями будут устанавливаться.
Правовую оценку инциденту, думаю, дадут соответствующие органы. В ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент.
Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перёд ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой «Z» у театра.
Жену актера не увольняли, со слов руководства она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление».
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ накануне актер Русского драматического театра Артур Шувалов вскрыл вены на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны.
Фото: minkultrb.ru, Скриншот: соцсети