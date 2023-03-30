Общество 30.03.2023 в 09:39
Бурятия наращивает экспорт кедрового ореха в КНР
С начала года из республики в Китай поставлено более 2,5 тыс тонн таежного лакомства
Текст: Номер один
С начала года проконтролирована отправка в Китай 2 547 тонн кедрового ореха, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Должностные лица надзорного ведомства выдали предприятиям-экспортерам 119 фитосанитарных сертификатов. При направлении подкарантинной продукции в Поднебесную государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены.
Главное таможенное управление КНР с января 2022 года ведет списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в системе «единого окна» ГТУ Китая и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортерам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям ГТУ КНР.
Как сообщал «Номер один», в 2022 году инспекторы Россельхознадзора досмотрели при вывозе в КНР более 9,5 тыс тонн кедрового ореха. Между тем, львиная доля отрасли находится в тени. Все расчеты производятся наличными, что не позволяет исчислить налоги на прибыль, доходы перекупщика и заготовителей.
Крупные перекупщики отгружают оптовым покупателям до полутора сотен полновесных фур, набитых мешками с кедровым «золотом». Сбыт идет тысячами тонн, а оборот крупного теневого дельца только в одном районе республики может достигать 2 млрд рублей - больше, чем расходы республиканского бюджета на сельское хозяйство. И все это мимо кассы - региональной и местной казны.
Фото: Россельхознадзор
Должностные лица надзорного ведомства выдали предприятиям-экспортерам 119 фитосанитарных сертификатов. При направлении подкарантинной продукции в Поднебесную государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены.
Главное таможенное управление КНР с января 2022 года ведет списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в системе «единого окна» ГТУ Китая и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортерам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям ГТУ КНР.
Как сообщал «Номер один», в 2022 году инспекторы Россельхознадзора досмотрели при вывозе в КНР более 9,5 тыс тонн кедрового ореха. Между тем, львиная доля отрасли находится в тени. Все расчеты производятся наличными, что не позволяет исчислить налоги на прибыль, доходы перекупщика и заготовителей.
Крупные перекупщики отгружают оптовым покупателям до полутора сотен полновесных фур, набитых мешками с кедровым «золотом». Сбыт идет тысячами тонн, а оборот крупного теневого дельца только в одном районе республики может достигать 2 млрд рублей - больше, чем расходы республиканского бюджета на сельское хозяйство. И все это мимо кассы - региональной и местной казны.
Фото: Россельхознадзор