В Бурятии сотрудники Росгвардии нашли вооруженных фермеров

В Бурятии на фермерских стоянках горного Закаменского района сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в ходе проверки оперативной информации обнаружили и изъяли две единицы незаконного оружия, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В двух домах росгвардейцы нашли спрятанные ружья – в одном случае за одеждой на вешалке, во втором за шкафом. У граждан изъяты гладкоствольные огнестрельные ружья марок ИЖ-12 и ТОЗ-63 16-го калибра без разрешительных документов, не состоящие на учете.Изъятые ружья переданы для дальнейшей утилизации.Жители Закаменского района, мужчины 40 и 53 лет, привлечены к административной ответственности за незаконное ношение и хранение оружия с назначением денежного штрафа и административного ареста.Фото: Росгвардия