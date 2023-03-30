Общество 30.03.2023 в 10:57
В Улан-Удэ инцидент в Русском драматическом театре проверит прокуратура
Она даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры
Текст: Номер один
Прокуратура Бурятии организовала проверку по публикации средств массовой информации по факту инцидента, произошедшего в Русском драматическом театре.
По предварительным данным, актер театра во время поклонов зрителям после спектакля публично нанес себе раны.
Прокуратура даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
По этому же факту проведет служебную проверку и министерство культуры Бурятии, сообщила глава ведомства Соелма Дагаева.
Как информировал «Номер один», накануне вечером в Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов поранил себя на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны. Актер пожаловался на нарушения трудового законодательства, но заявил и о том, что «наш зритель достоин умной режиссуры».
Фото: «Номер один»
По предварительным данным, актер театра во время поклонов зрителям после спектакля публично нанес себе раны.
Прокуратура даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
По этому же факту проведет служебную проверку и министерство культуры Бурятии, сообщила глава ведомства Соелма Дагаева.
Как информировал «Номер один», накануне вечером в Улан-Удэ актер Русского драматического театра Артур Шувалов поранил себя на публике. Это произошло после спектакля Сергея Левицкого «Театр. Изнанка» (18+) во время выходов артистов на поклоны. Актер пожаловался на нарушения трудового законодательства, но заявил и о том, что «наш зритель достоин умной режиссуры».
Фото: «Номер один»
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