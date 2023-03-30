Житель Бурятии оплатит штраф в четверть миллиона за перегруз

Житель республики выплатит штраф суммой 251 тыс. рублей за ущерб автомобильной дороге. С иском в Советский районный суд обратился «Южный Байкал».

Экспедитор, перевозивший груз на грузовом автомобиле ВОЛЬВО FH-TRUCK, прошел взвешивание на пункте весового контроля в Сотниково, где и было выявлено нарушение предельно допустимых осевых нагрузок.

Результаты взвешивания сотрудник пункта взвешивания указал в акте результатов измерения весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства.

Согласно акту зафиксировано совокупной превышение нагрузки на 14,91 тонну (на сдвоенные 2 и 3 оси, на 4 ось, 5, 6 и 7 оси тягача).

«Установленное в результате взвешивания превышение установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось является сверхнормативным использованием дороги.

Водитель транспортного средства после взвешивания автомобиля получил составленный акт взвешивания. В акте зафиксировано превышение установленных предельно допустимых значений по массе и (или) осевым нагрузкам транспортного средства. Специального разрешения на движение транспортного средства с превышением допустимой нагрузки на ось водитель не представил.

В соответствии с произведенным расчетом автомобильной дороге, находящейся в оперативном управлении истца, причинен ущерб на сумму 250 955,35 руб.», - следует из материалов дела.

Суд постановил удовлетворить исковые требования ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» и взыскать с ответчика 251 093 руб.





Фото: "Номер один"