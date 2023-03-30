В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП

В Бурятии на нескольких танкодромах Восточного военного округа с механиками-водителями мотострелкового и танкового соединений ВВО, состоялись занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты, сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия.На протяжении всего маршрута трассы мотострелковые подразделения имитируют условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.Фото: ВВО