Общество 30.03.2023 в 12:23

В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП

В республике  на танкодромах ВВО имитировались условия реального боя
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Текст: Номер один
В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП
В Бурятии на нескольких танкодромах Восточного военного округа с механиками-водителями мотострелкового и танкового соединений ВВО, состоялись занятия по экстремальному вождению танков и боевых машин пехоты, сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе,  научились выполнять повороты и развороты различной сложности, преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трассы мотострелковые подразделения имитируют условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны.

Такие занятия развивают внимательность и концентрацию у водителей, а также позволяют оценить возможности боевой техники.

Фото: ВВО


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