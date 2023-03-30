Общество 30.03.2023 в 14:41
Врачи Бурятии: «Следующим «уголовником» может стать каждый из нас»
Медики требуют пересмотреть приговоры по делу о смерти ребенка в детской больнице
Текст: Константин Воронов
Сегодня в официальном телеграмм-канале Детской республиканской клинической больницы появилось открытое письмо, которое подписали 337 врачей Бурятии. Оно адресовано президенту России, председателям Конституционного и Верховного судов, Генеральному прокурору, Министру здравоохранения РФ, главе Бурятии и другим. В нем медики выражают свое возмущение второму приговору по делу о смерти Захара Котенко – 4-хмесячного мальчика, который умер в июле 2019 года во время лечения в Детской клинической больнице Улан-Удэ.
Напомним, по данному делу после многочисленных судов к 4 годам лишения свободы был приговорен врач-реаниматолог. А 29 марта врач-педиатр этой же больницы получила 2 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.
Врачей эти приговоры возмутили.
«Мы терпеливо надеялись на справедливое решение, но этого не произошло. Суд проигнорировал независимую комиссионную экспертизу специалистами из Санкт-Петербурга. Мы же считаем, что вины врача-педиатра в этом случае нет. По логике вынесенных приговоров, врачи шли на работу с умыслом убить ребенка. Считаем, что следователи и суд вынесли несправедливый приговор врачам после личного обращения родителей к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину», - пишут медики.
Также они утверждают, что по делу Захара Котенко уголовные дела возбуждены в отношении исполняющей обязанности главного врача ДКБ и заведующей педиатрическим отделением.
«Мы отдаем отчет об ответственности профессии врача. Понимаем и сочувствуем горю потерявших ребенка родителей. Но, к сожалению, в нашей работе случаи смертельного исхода иногда имеют место. Оказание медицинской помощи не может быть приравнено «оказанию услуг» по ремонту машины или стрижке волос. Мы поняли, что следующим «уголовником» может стать каждый из нас. А тенденция сейчас такая, что за каждого умершего в больнице «ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» хотят сажать как минимум по одному врачу», - говориться в открытом письме.
В завершении письма врачи просят остановить творящийся в отношении них произвол и принять меры по адекватной оценке ответственности их труда, пересмотреть нормы закона и исключить понятие «медицинская услуга» в законе о здравоохранении.
«Мы выражаем протест в отношении вышеуказанных приговоров. Не можем выйти с забастовкой, отменив приемы и оставив своих пациентов. Вынуждены при большой нагрузке из-за крайней нехватки кадров и ответственности в госучреждении здравоохранения увольняться ввиду абсолютной незащищенности от судейского произвола! Просим помиловать врача анестезиолога-реаниматолога и справедливо пересмотреть вынесенный приговор врачу–педиатру», - сказано в конце письма.
Фото: ДРКБ
Напомним, по данному делу после многочисленных судов к 4 годам лишения свободы был приговорен врач-реаниматолог. А 29 марта врач-педиатр этой же больницы получила 2 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.
Врачей эти приговоры возмутили.
«Мы терпеливо надеялись на справедливое решение, но этого не произошло. Суд проигнорировал независимую комиссионную экспертизу специалистами из Санкт-Петербурга. Мы же считаем, что вины врача-педиатра в этом случае нет. По логике вынесенных приговоров, врачи шли на работу с умыслом убить ребенка. Считаем, что следователи и суд вынесли несправедливый приговор врачам после личного обращения родителей к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину», - пишут медики.
Также они утверждают, что по делу Захара Котенко уголовные дела возбуждены в отношении исполняющей обязанности главного врача ДКБ и заведующей педиатрическим отделением.
«Мы отдаем отчет об ответственности профессии врача. Понимаем и сочувствуем горю потерявших ребенка родителей. Но, к сожалению, в нашей работе случаи смертельного исхода иногда имеют место. Оказание медицинской помощи не может быть приравнено «оказанию услуг» по ремонту машины или стрижке волос. Мы поняли, что следующим «уголовником» может стать каждый из нас. А тенденция сейчас такая, что за каждого умершего в больнице «ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» хотят сажать как минимум по одному врачу», - говориться в открытом письме.
В завершении письма врачи просят остановить творящийся в отношении них произвол и принять меры по адекватной оценке ответственности их труда, пересмотреть нормы закона и исключить понятие «медицинская услуга» в законе о здравоохранении.
«Мы выражаем протест в отношении вышеуказанных приговоров. Не можем выйти с забастовкой, отменив приемы и оставив своих пациентов. Вынуждены при большой нагрузке из-за крайней нехватки кадров и ответственности в госучреждении здравоохранения увольняться ввиду абсолютной незащищенности от судейского произвола! Просим помиловать врача анестезиолога-реаниматолога и справедливо пересмотреть вынесенный приговор врачу–педиатру», - сказано в конце письма.
Фото: ДРКБ
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