Общество 30.03.2023 в 15:37

В Улан-Удэ ремонт дорог начнется в апреле

Всего отремонтируют 23 участка во всех трех районах города
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ремонт дорог начнется в апреле
В Улан-Удэ полным ходом идет подготовка к строительному сезону. Сейчас подрядные организации устанавливают информационные щиты на объектах, проходят необходимые согласования, утверждают графики производства работ. В апреле дорожники постепенно приступят к демонтажным работам, сообщили в мэрии города.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 23 участка дорог во всех трех районах города.

- Работы традиционно будут проводиться комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями. Также как и в прошлые годы, будет обеспечиваться доступность для маломобильных групп населения. Ремонт предусматривает устройство пандусов, тактильных плит, обеспечение нормативных продольных и поперечных уклонов. Проектно-сметные документации объектов согласовывали с фондом «Общество без барьеров», - рассказал замдиректора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Цокто Лубсанов.

В этом сезоне будут обновлены ключевые магистральные дороги по улицам Ключевская, Иволгинская, Борсоева и проспект 50-летия Октября, где в результате ремонта будет добавлена третья выделенная полоса для общественного транспорта.

Напомним, с 2017 года в столице Бурятии уже обновлено 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.




Фото: мэрия Улан-Удэ
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