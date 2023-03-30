Бурятии «влетело» за дольщиков от замгенпрокурора России

Лидирующие позиции в антирейтинге по восстановлению прав дольщиков занимает Хабаровский край, в котором находится почти половина проблемных объектов долевого строительства (14), в Бурятии – 7, в Приморском крае – 5, в Якутии – 3, в Амурской области – 2. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин во Владивостоке на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, где обсуждены вопросы обеспечения прав дольщиков на территории ДФО.«В большинстве случаев длительное несоблюдение прав обусловлено просчетами и недостатками в работе органов исполнительной власти регионов, региональных фондов защиты прав граждан. В Бурятии, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской области, Еврейской автономной области отсутствовало необходимое взаимодействие с Фондом развития территорий. Необоснованно затягивались направления ходатайств о применении мер поддержки и истребования результатов их рассмотрения», - отметил Демешин.Прокурорского вмешательства потребовали факты ненадлежащего осуществления контрольно-надзорных полномочий. В ряде случаев инспекторы не реагировали на выявленные нарушения, а при внесении предписаний не контролировали их устранение.Риски незавершения в 2023 году строительства 18 проблемных многоквартирных домов сохраняются в Бурятии (5) и Якутии (2), Приморском (3) и Хабаровском (8) краях. Дмитрий Демешин указал, что в этих регионах системный мониторинг хода строительства проблемных объектов со стороны контролирующих органов не налажен. Зачастую сроки переносятся по причине финансовой трудности застройщика, несвоевременного выполнения подрядными организациями отдельных видов работ, либо выбором застройщика, который недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства. В этой связи органам государственной власти необходимо организовать текущий контроль, позволяющий действовать на упреждение.С учетом поставленной в прошлом году президентом страны задачи завершить все мероприятия по восстановлению нарушенных прав дольщиков в 2023 году Дмитрий Демешин внес конкретные предложения по корректировке работы органов государственной власти и Фонда развития территорий. Предложения поддержаны Юрием Трутневым.В целом в Дальневосточном федеральном округе в результате конструктивного взаимодействия всех уполномоченных ведомств и прокуратуры количество долгостроев за два последних года сократилось практически в три раза с 91 до 31, но ожидают восстановления своих прав 2 453 участника долевого строительства.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Бурятии Алексей Цыденов, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова доложили о реализуемых в регионах мероприятиях по защите прав участников долевого строительства, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.Фото: epp.genproc.gov.ru