Общество 30.03.2023 в 17:10

Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков

Евгения Лудупова опасается, что приговоры приведут к оттоку кадров из здравоохранения
A- A+
Текст: Константин Воронов
Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
Вслед за врачами Бурятии, написавшими открытое письмо в поддержку осужденных по делу Захара Котенко медиков, ситуацию прокомментировала и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Конечно, мы соболезнуем семье Антона Котенко. Но, сейчас я вижу, что все медицинское сообщество взбудоражено и обеспокоено. Поступает много сообщений от врачей, особенно от детских докторов, реаниматологов - каждый из них эмоционально подавлен и находится в отчаянии. Они чувствуют себя беззащитными», - написала она на своей странице Вконтакте.

По словам министра, сейчас в республике есть дефицит врачей, в том числе и педиатров, «на что есть объективные причины». «Что же будет дальше», задается вопросом Евгения Лудупова, намекая, что уголовное преследование докторов вызовет отток кадров из профессии.

«Обращаюсь к нашим гражданам, особенно - к родителям. Каждый из вас несёт личную ответственность за своего ребёнка. Вы должны заботиться о наличии всех прививок у ребёнка, при наличии показаний своевременно (!) обращаться за медицинской помощью. Я знаю, что среди нас много добрых, светлых людей. Поддержите врачей. Будьте на их стороне. Дайте им понять, что они нужны. И, возможно, совместными усилиями мы не допустим ухудшения ситуации с уменьшением числа медицинских работников в нашей республике. Я уверена в наших медиках и буду их поддерживать, совместно с Медицинской палатой РБ будем в правовом поле отстаивать наши позиции», - заявила министр.

Напомним, в июле 2019 года в стенах Детской клинической больницы в Улан-Удэ умер 4-хмесячный Захар Котенко. После смерти ребенка родители добились возбуждения уголовного дела, которое взял на контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В итоге после многочисленных судов к 4 годам лишения свободы был приговорен врач-реаниматолог. А 29 марта врач-педиатр этой же больницы получила 2 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.

Как сообщили врачи, по делу Захара Котенко уголовные дела также возбуждены в отношении исполняющей обязанности главного врача ДКБ и заведующей педиатрическим отделением.

Фото: «Номер один»
Теги
врачи

Все новости

Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
30.03.2023 в 17:10
В Бурятию вернется зима
30.03.2023 в 17:04
Бурятии «влетело» за дольщиков от замгенпрокурора России
30.03.2023 в 16:19
В Улан-Удэ ремонт дорог начнется в апреле
30.03.2023 в 15:37
В районе Бурятии раскрыли жестокое убийство девушки 16-летней давности
30.03.2023 в 15:24
Врачи Бурятии: «Следующим «уголовником» может стать каждый из нас»
30.03.2023 в 14:41
Молодой улан-удэнец украл у пьяного вахтовика крупную сумму денег
30.03.2023 в 13:52
В Улан-Удэ на улице Московская ввели одностороннее движение
30.03.2023 в 13:26
Глава Бурятии поделится опытом поддержки спецоперации
30.03.2023 в 12:53
В Бурятии прошли экстремальные заезды танков и БМП
30.03.2023 в 12:23
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятию вернется зима
Прогнозируются мокрый снег, снег и ветер
30.03.2023 в 17:04
Бурятии «влетело» за дольщиков от замгенпрокурора России
В республике сохраняются риски незавершения в 2023 году строительства пяти проблемных многоквартирных домов
30.03.2023 в 16:19
В Улан-Удэ ремонт дорог начнется в апреле
Всего отремонтируют 23 участка во всех трех районах города
30.03.2023 в 15:37
Врачи Бурятии: «Следующим «уголовником» может стать каждый из нас»
Медики требуют пересмотреть приговоры по делу о смерти ребенка в детской больнице
30.03.2023 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru