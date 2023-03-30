Общество 30.03.2023 в 17:10
Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
Евгения Лудупова опасается, что приговоры приведут к оттоку кадров из здравоохранения
Текст: Константин Воронов
Вслед за врачами Бурятии, написавшими открытое письмо в поддержку осужденных по делу Захара Котенко медиков, ситуацию прокомментировала и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
«Конечно, мы соболезнуем семье Антона Котенко. Но, сейчас я вижу, что все медицинское сообщество взбудоражено и обеспокоено. Поступает много сообщений от врачей, особенно от детских докторов, реаниматологов - каждый из них эмоционально подавлен и находится в отчаянии. Они чувствуют себя беззащитными», - написала она на своей странице Вконтакте.
По словам министра, сейчас в республике есть дефицит врачей, в том числе и педиатров, «на что есть объективные причины». «Что же будет дальше», задается вопросом Евгения Лудупова, намекая, что уголовное преследование докторов вызовет отток кадров из профессии.
«Обращаюсь к нашим гражданам, особенно - к родителям. Каждый из вас несёт личную ответственность за своего ребёнка. Вы должны заботиться о наличии всех прививок у ребёнка, при наличии показаний своевременно (!) обращаться за медицинской помощью. Я знаю, что среди нас много добрых, светлых людей. Поддержите врачей. Будьте на их стороне. Дайте им понять, что они нужны. И, возможно, совместными усилиями мы не допустим ухудшения ситуации с уменьшением числа медицинских работников в нашей республике. Я уверена в наших медиках и буду их поддерживать, совместно с Медицинской палатой РБ будем в правовом поле отстаивать наши позиции», - заявила министр.
Напомним, в июле 2019 года в стенах Детской клинической больницы в Улан-Удэ умер 4-хмесячный Захар Котенко. После смерти ребенка родители добились возбуждения уголовного дела, которое взял на контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В итоге после многочисленных судов к 4 годам лишения свободы был приговорен врач-реаниматолог. А 29 марта врач-педиатр этой же больницы получила 2 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.
Как сообщили врачи, по делу Захара Котенко уголовные дела также возбуждены в отношении исполняющей обязанности главного врача ДКБ и заведующей педиатрическим отделением.
Фото: «Номер один»
«Конечно, мы соболезнуем семье Антона Котенко. Но, сейчас я вижу, что все медицинское сообщество взбудоражено и обеспокоено. Поступает много сообщений от врачей, особенно от детских докторов, реаниматологов - каждый из них эмоционально подавлен и находится в отчаянии. Они чувствуют себя беззащитными», - написала она на своей странице Вконтакте.
По словам министра, сейчас в республике есть дефицит врачей, в том числе и педиатров, «на что есть объективные причины». «Что же будет дальше», задается вопросом Евгения Лудупова, намекая, что уголовное преследование докторов вызовет отток кадров из профессии.
«Обращаюсь к нашим гражданам, особенно - к родителям. Каждый из вас несёт личную ответственность за своего ребёнка. Вы должны заботиться о наличии всех прививок у ребёнка, при наличии показаний своевременно (!) обращаться за медицинской помощью. Я знаю, что среди нас много добрых, светлых людей. Поддержите врачей. Будьте на их стороне. Дайте им понять, что они нужны. И, возможно, совместными усилиями мы не допустим ухудшения ситуации с уменьшением числа медицинских работников в нашей республике. Я уверена в наших медиках и буду их поддерживать, совместно с Медицинской палатой РБ будем в правовом поле отстаивать наши позиции», - заявила министр.
Напомним, в июле 2019 года в стенах Детской клинической больницы в Улан-Удэ умер 4-хмесячный Захар Котенко. После смерти ребенка родители добились возбуждения уголовного дела, которое взял на контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В итоге после многочисленных судов к 4 годам лишения свободы был приговорен врач-реаниматолог. А 29 марта врач-педиатр этой же больницы получила 2 года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.
Как сообщили врачи, по делу Захара Котенко уголовные дела также возбуждены в отношении исполняющей обязанности главного врача ДКБ и заведующей педиатрическим отделением.
Фото: «Номер один»
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