Общество 30.03.2023 в 17:35

В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии

Объект государственно-частного партнерства по программе «ПроШкола» оснащен самым современным оборудованием
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В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии
В Улан-Удэ новый корпус школы на улице Жердева  находится на завершающей стадии строительства. Этот объект один из первых, реализованных в Дальневосточном федеральном округе проектов государственно-частного партнерства по программе «ПроШкола», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Здание располагается на территории уже действующей школы №19 и функционально является самостоятельным комплексом, оснащенным самым современным оборудованием. Например, впервые для Бурятии в учебных кабинетах установлены интерактивные панели, которых раньше не было ни в одной школе региона. Реализация концессионных соглашений позволит ликвидировать третью смену в республике.

«Комплексное развитие школ и создание комфортной образовательной среды – важнейшая задача, поставленная президентом. Реализация концессионных соглашений позволяет строить новые школы, обновлять имеющуюся инфраструктуру, закупать современное оборудование. Мы намерены тиражировать практику привлечения частного бизнеса при строгом соблюдении качества и срока исполнения работ, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Благодаря развитию государственных инструментов поддержки бизнес все чаще идет в реализацию социально значимых проектов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Это хороший пример того, как использование банковской гарантии позволяет привлекать к крупным проектам региональных подрядчиков, исключая риски некачественного выполнения работ. Это особенно важно при строительстве объектов социальной инфраструктуры. Учитывая важность реализации проекта в срок для планового начала учебного процесса, банковская гарантия была предоставлена максимально быстро благодаря автоматизации всех бизнес-процессов», - сказал он.

Напомним, МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) предоставил гарантию на обеспечение коммерческого договора подряда по строительству школы в Улан-Удэ на ул. Жердева на 250 мест. Гарантия в размере около 27 млн рублей предоставлена компании-застройщику «Регион Строй» сроком на 5 лет. Строительство объекта общей стоимостью более 600 млн рублей ведется в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в Группу ВЭБ.РФ). Обязательными требованиями является наличие у подрядчика банковской гарантии на 5 лет после ввода в эксплуатацию. Поскольку этот инструмент даёт концессионеру и региону уверенность в том, что любые недостатки будут вовремя исправлены.

Фото: egov-buryatia.ru
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