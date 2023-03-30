В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии

В Улан-Удэ новый корпус школы на улице Жердева находится на завершающей стадии строительства. Этот объект один из первых, реализованных в Дальневосточном федеральном округе проектов государственно-частного партнерства по программе «ПроШкола», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Здание располагается на территории уже действующей школы №19 и функционально является самостоятельным комплексом, оснащенным самым современным оборудованием. Например, впервые для Бурятии в учебных кабинетах установлены интерактивные панели, которых раньше не было ни в одной школе региона. Реализация концессионных соглашений позволит ликвидировать третью смену в республике.«Комплексное развитие школ и создание комфортной образовательной среды – важнейшая задача, поставленная президентом. Реализация концессионных соглашений позволяет строить новые школы, обновлять имеющуюся инфраструктуру, закупать современное оборудование. Мы намерены тиражировать практику привлечения частного бизнеса при строгом соблюдении качества и срока исполнения работ, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Благодаря развитию государственных инструментов поддержки бизнес все чаще идет в реализацию социально значимых проектов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.«Это хороший пример того, как использование банковской гарантии позволяет привлекать к крупным проектам региональных подрядчиков, исключая риски некачественного выполнения работ. Это особенно важно при строительстве объектов социальной инфраструктуры. Учитывая важность реализации проекта в срок для планового начала учебного процесса, банковская гарантия была предоставлена максимально быстро благодаря автоматизации всех бизнес-процессов», - сказал он.Напомним, МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) предоставил гарантию на обеспечение коммерческого договора подряда по строительству школы в Улан-Удэ на ул. Жердева на 250 мест. Гарантия в размере около 27 млн рублей предоставлена компании-застройщику «Регион Строй» сроком на 5 лет. Строительство объекта общей стоимостью более 600 млн рублей ведется в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в Группу ВЭБ.РФ). Обязательными требованиями является наличие у подрядчика банковской гарантии на 5 лет после ввода в эксплуатацию. Поскольку этот инструмент даёт концессионеру и региону уверенность в том, что любые недостатки будут вовремя исправлены.Фото: egov-buryatia.ru