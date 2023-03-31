Транспортные полицейские Бурятии перекрыли канал сбыта «синтетики»

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.









В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники антинаркотического отдела Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте установили, что в почтовом отправлении, прибывшем из Москвы, содержится вещество, схожее с наркотическим средством.При получении посылки транспортные полицейские в офисе службы доставки задержали 25-летнего несудимого безработного жителя Иволгинского района Бурятии. Вскрытие почтового отправления и проведенная экспертиза показали, что в нём находились два пакета с мефедроном общей массой 591 грамм.Впоследствии полицейскими в районе сел Гурульба и Сотниково Иволгинского района Бурятии в тайниках были изъяты четыре закладки, подготовленные задержанным для сбыта. В одной находился мефедрон весом почти 41,5 грамма, а в остальных трех – синтетический наркотик α-pvp общим весом почти 75 граммов.У получателя «товара» по месту проживания был проведен обыск. В доме обнаружены и изъяты наркотики: α-pvp общим весом 28,6 грамма, мефедрон общим весом 27,3 грамма, а также пара ювелирных весов, упаковочные материалы, изолента красного, синего, белого, черного цветов. Как рассказал полицейским подозреваемый, в течение полугода он занимался сбытом наркотических средств бесконтактным способом через закладки в целях личного обогащения.Всего из незаконного оборота транспортными полицейскими изъято более 760 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков: свыше 100 граммов α-pvp и почти 660 граммов мефедрона.В отношении задержанного всего возбуждено шесть уголовных дел. В том числе по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Фото и видео: mvdmedia.ru