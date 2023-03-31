В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий

В преддверии празднования 100-летия образования Бурятии и к 85-летию Советского района Улан-Удэ в городе начались работы по косметическому ремонту фасадов зданий на центральной площади.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании в администрации Улан-Удэ обратил на этот вопрос особое внимание.В администрации Советского района прошло совещание с собственниками помещений.- Ранее им были направлены требования о приведении в соответствие фасадов, то есть необходимо выполнить работы по ремонту и покраске фасада здания. В настоящее время большая часть собственников заключили договора с подрядными организациями, определились с финансированием, на совещании мы обсудили сроки исполнения, - сказал заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.Также по поручению мэра приведут в соответствие ограждения строительных площадок. Таких объектов в Советском районе шесть: ул. Ленина, 51а, ул. Ленина, 46, ул. Борсоева, вблизи дома №77, ул. Модогоева, 8, 10, ул. Свободы, 40б.Застройщик строительной площадки на ул. Ленина, 51а уже разместил на ограждении баннер с визуализацией строящегося объекта.Фото: мэрия Улан-Удэ