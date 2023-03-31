Общество 31.03.2023 в 11:06

В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий

Работы будут выполнять за счет собственников недвижимости
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий
В преддверии празднования 100-летия образования Бурятии и к 85-летию Советского района Улан-Удэ в городе начались работы по косметическому ремонту фасадов зданий на центральной площади.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании в администрации Улан-Удэ обратил на этот вопрос особое внимание.

В администрации Советского района прошло совещание с собственниками помещений.

- Ранее им были направлены требования о приведении в соответствие фасадов, то есть необходимо выполнить работы по ремонту и покраске фасада здания. В настоящее время большая часть собственников заключили договора с подрядными организациями, определились с финансированием, на совещании мы обсудили сроки исполнения, - сказал заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.

Также по поручению мэра приведут в соответствие ограждения строительных площадок. Таких объектов в Советском районе шесть: ул. Ленина, 51а, ул. Ленина, 46, ул. Борсоева, вблизи дома №77, ул. Модогоева, 8, 10, ул. Свободы, 40б.

Застройщик строительной площадки на ул. Ленина, 51а уже разместил на ограждении баннер с визуализацией строящегося объекта.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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