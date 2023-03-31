Общество 31.03.2023 в 11:24
Сборная Монголии – вице-чемпион мира по хоккею
Спортсмены соседней страны стали серебряными призерами четвертого дивизиона ЧМ
Текст: Номер один
В Улан-Баторе в ледовом дворце Steppe Arena успешно прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года среди команд IV дивизиона, сообщает МОНЦАМЭ. Впервые Монголия принимала чемпионат Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), который проходил под патронажем президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
Сборная Филиппин стала победителем турнира, выиграв три матча. Монголия заняла второе место с восемью очками, а сборная Кувейта заняла третье место с тремя очками.
Президент Монгольской федерации хоккея Болдын Жавхлан поздравил частный сектор, особенно компанию «Ачит-Ихт», со строительством ледовой арены олимпийского стандарта и вручил серебряную медаль сборной Монголии вместе с председателем правления Steppe Arena Пунцагийном Цагааном. Член Совета ИИХФ и правления Шведской ассоциации хоккея с шайбой Андерс Ларссон высоко оценил развитие хоккея с шайбой в Монголии и сказал, что «мероприятие, а также церемония открытия и закрытия турнира проведены на достойном уровне».
«Прошло почти 60 лет с тех пор, как монголы начали играть хоккей с шайбой. Монголия впервые принимает чемпионат мира по хоккею с шайбой. Я хотел бы поблагодарить всех монголов и любителей хоккея, которые поддерживали сборную Монголии. Самым сильным соперником нашей команды была сборная Филиппин, в состав которой вошли пять американских игроков и два профессиональных игрока из Швейцарии. Как и в предыдущих играх, наша команда часто встречалась с филиппинскими хоккеистами. Хотя мы дважды обыграли сборную Филиппин, на этот раз она выиграла чемпионат», - рассказал вице-президент Монгольской федерации хоккея, главный тренер мужской сборной Монголии по хоккею с шайбой А.Мэргэн
«Я очень рад быть здесь, в Монголии, и увидеть ледовый дворец Steppe Arena. Знакомство с людьми, работающими над развитием монгольского хоккея, а также с болельщиками сборной Монголии оставило у меня очень хорошие впечатления. Каждый турнир по-своему особенный. Но этот действительно особенный, потому что впервые в своей истории Монголия принимает чемпионат мира среди команд IV дивизиона Международной федерации хоккея на льду», - заявил член совета ИИХФ Андерс Ларссон.
В первый день соревнований зрительный зал ледового дворца Steppe Arena вместимостью от 2600 до 36000 человек был полон. За час до начала игры здесь собралось много монголов, чтобы поддержать свою команду. Посмотреть чемпионат мира также приехали болельщики из сельских районов Монголии, юношеская команда по хоккею с шайбой из города Дархан, а также любители хоккея из Филиппин, Канады, Индонезии, Кувейта и Соединенных Штатов, которые работают в Монголии.
Фото: montsame.mn
Сборная Филиппин стала победителем турнира, выиграв три матча. Монголия заняла второе место с восемью очками, а сборная Кувейта заняла третье место с тремя очками.
Президент Монгольской федерации хоккея Болдын Жавхлан поздравил частный сектор, особенно компанию «Ачит-Ихт», со строительством ледовой арены олимпийского стандарта и вручил серебряную медаль сборной Монголии вместе с председателем правления Steppe Arena Пунцагийном Цагааном. Член Совета ИИХФ и правления Шведской ассоциации хоккея с шайбой Андерс Ларссон высоко оценил развитие хоккея с шайбой в Монголии и сказал, что «мероприятие, а также церемония открытия и закрытия турнира проведены на достойном уровне».
«Прошло почти 60 лет с тех пор, как монголы начали играть хоккей с шайбой. Монголия впервые принимает чемпионат мира по хоккею с шайбой. Я хотел бы поблагодарить всех монголов и любителей хоккея, которые поддерживали сборную Монголии. Самым сильным соперником нашей команды была сборная Филиппин, в состав которой вошли пять американских игроков и два профессиональных игрока из Швейцарии. Как и в предыдущих играх, наша команда часто встречалась с филиппинскими хоккеистами. Хотя мы дважды обыграли сборную Филиппин, на этот раз она выиграла чемпионат», - рассказал вице-президент Монгольской федерации хоккея, главный тренер мужской сборной Монголии по хоккею с шайбой А.Мэргэн
«Я очень рад быть здесь, в Монголии, и увидеть ледовый дворец Steppe Arena. Знакомство с людьми, работающими над развитием монгольского хоккея, а также с болельщиками сборной Монголии оставило у меня очень хорошие впечатления. Каждый турнир по-своему особенный. Но этот действительно особенный, потому что впервые в своей истории Монголия принимает чемпионат мира среди команд IV дивизиона Международной федерации хоккея на льду», - заявил член совета ИИХФ Андерс Ларссон.
В первый день соревнований зрительный зал ледового дворца Steppe Arena вместимостью от 2600 до 36000 человек был полон. За час до начала игры здесь собралось много монголов, чтобы поддержать свою команду. Посмотреть чемпионат мира также приехали болельщики из сельских районов Монголии, юношеская команда по хоккею с шайбой из города Дархан, а также любители хоккея из Филиппин, Канады, Индонезии, Кувейта и Соединенных Штатов, которые работают в Монголии.
Фото: montsame.mn
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