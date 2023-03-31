Общество 31.03.2023 в 11:36

Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»

Игорь Шутенков проверил ход капремонта школы №25
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»
Капитальный ремонт школы №25 в Октябрьском районе Улан-Удэ идет с опережением графика. Мэр города Игорь Шутенков проверил ход ремонтных работ.

- В этом году идет капитальный комплексный ремонт сразу четырех школ - №13, 52, 37 и 25. Мы смогли аккумулировать деньги федерального, республиканского и городского бюджета на ремонт – это почти 490 млн рублей, практически по 130 млн на одну школу. В школе №25 построено совершенно новое здание, его ввели в эксплуатацию совсем недавно, и теперь старое здание 1968 года мы капитально ремонтируем. Для этого пришлось часть детей перевести, но те, кто в этом году сдают ЕГЭ, учатся как положено учиться, для них никаких неудобств не создано, - сказал мэр.


Всего в школе обучается 2029 учащихся. В связи с ремонтом часть учеников переведены во второй корпус школы и в школы № 35 и 20.

- В этом году нашей школе, которая была построена в 1968 году, исполняется 55 лет. За все время это первый капитальный ремонт всего здания, до этого мы проводили только отдельные локальные ремонты. Мы очень рады, что попали в этот проект, - отметила директор школы Елена Ларченко.


Капремонт выполняет подрядная организация «Базис Групп». Работы начались 6 марта, в настоящий момент общая готовность составляет уже 40%. Строители завершают демонтажные работы, проводят канализацию и сети электроснабжения, утепляют фасад, монтируют кровлю и ведут штукатурные работы.

- Идем с опережением графика. Уверены, что следующий учебный год мы начнем именно в этой замечательной школе. Благодаря тому, что мы приступили к работам раньше всех в России, у нас проблем с размещением заказов на заводах-производителях вообще нет. Практически еще ни одна школа, ни один подрядчик не размещал свои заказы. Материалы у нас идут в основном российского производства, с западных частей России, половая рейка для спортзала, например, придет из Москвы. Полностью демонтируется канализационная, отопительная, вентиляционные системы. Мы все делаем для того, чтобы наши детишки учились в комфортных, хороших условиях и приходили в школу с удовольствием, - сказал Игорь Шутенков.


Четыре городские школы - №25 на Саянах, №37 в мкрн Аэропорт, №13 в мкрн Аршан и №52 на Мелькомбинате ремонтируются в рамках государственной программы «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий и оснащением общеобразовательных организаций в 2023 году. Обновить учреждения планируется до 1 сентября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
школа ремонт

Все новости

В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии
31.03.2023 в 11:45
Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»
31.03.2023 в 11:36
«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ
31.03.2023 в 11:28
Сборная Монголии – вице-чемпион мира по хоккею
31.03.2023 в 11:24
В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий
31.03.2023 в 11:06
В Северобайкальске начинается строительство новых очистных
31.03.2023 в 10:36
В Бурятии задержан поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью
31.03.2023 в 10:17
Причиной пожара с гибелью людей в Бурятии стал поджог
31.03.2023 в 09:53
Транспортные полицейские Бурятии перекрыли канал сбыта «синтетики»
31.03.2023 в 09:39
Министр строительства Бурятии попрощался с работой
31.03.2023 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии
В ЛНР продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии

31.03.2023 в 11:45
«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ
31.03.2023 в 11:28
Сборная Монголии – вице-чемпион мира по хоккею
Спортсмены соседней страны  стали серебряными призерами четвертого дивизиона ЧМ
31.03.2023 в 11:24
В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий
Работы будут выполнять за счет собственников недвижимости
31.03.2023 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru