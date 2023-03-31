Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»

- В этом году идет капитальный комплексный ремонт сразу четырех школ - №13, 52, 37 и 25. Мы смогли аккумулировать деньги федерального, республиканского и городского бюджета на ремонт – это почти 490 млн рублей, практически по 130 млн на одну школу. В школе №25 построено совершенно новое здание, его ввели в эксплуатацию совсем недавно, и теперь старое здание 1968 года мы капитально ремонтируем. Для этого пришлось часть детей перевести, но те, кто в этом году сдают ЕГЭ, учатся как положено учиться, для них никаких неудобств не создано, - сказал мэр.





- В этом году нашей школе, которая была построена в 1968 году, исполняется 55 лет. За все время это первый капитальный ремонт всего здания, до этого мы проводили только отдельные локальные ремонты. Мы очень рады, что попали в этот проект, - отметила директор школы Елена Ларченко.





- Идем с опережением графика. Уверены, что следующий учебный год мы начнем именно в этой замечательной школе. Благодаря тому, что мы приступили к работам раньше всех в России, у нас проблем с размещением заказов на заводах-производителях вообще нет. Практически еще ни одна школа, ни один подрядчик не размещал свои заказы. Материалы у нас идут в основном российского производства, с западных частей России, половая рейка для спортзала, например, придет из Москвы. Полностью демонтируется канализационная, отопительная, вентиляционные системы. Мы все делаем для того, чтобы наши детишки учились в комфортных, хороших условиях и приходили в школу с удовольствием, - сказал Игорь Шутенков.





Капитальный ремонт школы №25 в Октябрьском районе Улан-Удэ идет с опережением графика. Мэр города Игорь Шутенков проверил ход ремонтных работ.Всего в школе обучается 2029 учащихся. В связи с ремонтом часть учеников переведены во второй корпус школы и в школы № 35 и 20.Капремонт выполняет подрядная организация «Базис Групп». Работы начались 6 марта, в настоящий момент общая готовность составляет уже 40%. Строители завершают демонтажные работы, проводят канализацию и сети электроснабжения, утепляют фасад, монтируют кровлю и ведут штукатурные работы.Четыре городские школы - №25 на Саянах, №37 в мкрн Аэропорт, №13 в мкрн Аршан и №52 на Мелькомбинате ремонтируются в рамках государственной программы «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий и оснащением общеобразовательных организаций в 2023 году. Обновить учреждения планируется до 1 сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ