В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии

В Улан-Удэ на родину из служебной командировки в зону СВО вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения территориального управления Росгвардии. Сейчас на территории Луганской народной республики продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии, сообщили в пресс-службе управления.В пункте постоянной дислокации сил специального назначения ведомства прибывших росгвардейцев встречали представители правительства Бурятии и аппарата полпреда президента РФ в ДФО, командование Управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.«Сегодня сотрудники Росгвардии прибыли из очередной командировки, где выполняли задачи по защите местного населения от фашизма и национализма. Ваш профессионализм, умения и навыки, терпение и дисциплина позволили выполнить поставленные перед вами служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне, - отметил начальник Управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.«Приветствуем вас на родной земле, мы встречаем наших боевых друзей, которые выполнили служебно-боевые задачи с честью и достоинством и вернулись сегодня домой. Спасибо вам за ваш ратный труд в ходе проведения специальной военной операции. Хорошего отдыха и реабилитации», - от имени главы и правительства Бурятии поблагодарил росгвардейцев вице-премьер Петр Мордовской.«Приветствуем вас на родной бурятской земле. Огромное вам спасибо за ваше мужество, за вашу порядочность и честность, за выполненный воинский долг. Сегодня вместе с вами ваши родные и близкие, и вся республика радуется вашему возвращению. Хорошего отдыха и поклон вам», - отметил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.По доброй традиции, сотрудников сил специального назначения, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом-солью и белой пищей. Впервые за долгое время прибывшие бойцы обняли своих родных и близких.Сотрудники спецподразделений СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» Росгвардии в ходе проведения специальной военной операции выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, проводили поисковые и засадные мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон.Впереди у личного состава войск национальной гвардии реабилитация, отдых в кругу семьи и близких, а затем возвращение к повседневным служебным обязанностям.Фото: Росгвардия