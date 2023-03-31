Общество 31.03.2023 в 11:45

В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии

В ЛНР продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии

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В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии
В Улан-Удэ на родину из служебной командировки в зону СВО вернулся сводный отряд бойцов сил специального назначения территориального управления Росгвардии. Сейчас на территории Луганской народной республики продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии, сообщили в пресс-службе управления.

В пункте постоянной дислокации сил специального назначения ведомства прибывших росгвардейцев встречали представители правительства Бурятии и аппарата полпреда президента РФ в ДФО, командование Управления Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.

«Сегодня сотрудники Росгвардии прибыли из очередной командировки, где выполняли задачи по защите местного населения от фашизма и национализма. Ваш профессионализм, умения и навыки, терпение и дисциплина позволили выполнить поставленные перед вами служебно-боевые задачи на высоком профессиональном уровне, - отметил начальник Управления Росгвардии по  Бурятии полковник полиции Сергей Гатилов.

«Приветствуем вас на родной земле, мы встречаем наших боевых друзей, которые выполнили служебно-боевые задачи с честью и достоинством и вернулись сегодня домой. Спасибо вам за ваш ратный труд в ходе проведения специальной военной операции. Хорошего отдыха и реабилитации», - от имени главы и правительства Бурятии  поблагодарил росгвардейцев вице-премьер Петр Мордовской.  

«Приветствуем вас на родной бурятской земле. Огромное вам спасибо за ваше мужество, за вашу порядочность и честность, за выполненный воинский долг. Сегодня вместе с вами ваши родные и близкие, и вся республика радуется вашему возвращению. Хорошего отдыха и поклон вам», - отметил главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин.

По доброй традиции, сотрудников сил специального назначения, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом-солью и белой пищей. Впервые за долгое время прибывшие бойцы обняли своих родных и близких.

Сотрудники спецподразделений СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» Росгвардии в ходе проведения специальной военной операции выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные грузы, проводили поисковые и засадные мероприятия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, проводили разминирование объектов и дорог, принимали участие в сопровождении колон.

Впереди у личного состава войск национальной гвардии реабилитация, отдых в кругу семьи и близких, а затем возвращение к повседневным служебным обязанностям.

Фото: Росгвардия
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