Общество 31.03.2023 в 12:01

В Бурятии возобновили капремонт моста на федеральной трассе

Мост через реку Хулу-Сансата будет полностью готов к осени 2024 года
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии возобновили капремонт моста на федеральной трассе
В Бурятии после технического перерыва стартовали работы по капитальному ремонту моста через реку Хулу-Сансата на 196-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в этом строительном сезоне мостовики полностью демонтируют основной мост протяженностью 66 метров и примут на объект около 80 тонн металлоконструкции для монтажа нового. Для удобства водителей сделают объездную дорогу и возведут временный мост для беспрепятственного проезда автомобилей.

К осени 2024 года мостовики полностью заменят пролетные строения и обновят мостовое полотно: нанесут напыляемую гидроизоляцию, а затем уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона. Также на всем протяжении моста установят новое металлическое барьерное ограждение, организуют водоотвод с помощью композитных лотков.

«Итогом капремонта станет улучшение технического состояния сооружения, показателей грузоподъемности, долговечности и обеспечение безопасности дорожного движения. Мост через реку Хулу-Сансата относится к числу особо значимых, так как служит для автомобильного сообщения между Россией и Монголией. Трасса А-333 играет немаловажную роль в обеспечении торгово-экономических связей между двумя государствами», - отметили в «Южном Байкале».

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
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