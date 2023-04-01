ЛВРЗ в Улан-Удэ вновь оказался в центре скандала

На видео можно увидеть длинный коридор из бетона, утопающий в воде и весь в грязных разводах. По всему периметру хаотично расставлены ведра, в которые с потолка стекают капли. Рядами валяются тряпки. Видно, что потолок помещения давно покрылся слоем коричнево-рыжих пятен из-за протечки. Местами красуются свисающие с потолка непонятные наросты, осыпана штукатурка. Не исключено, что при полноценном бактериологическом исследовании подтвердится наличие и грибка, и плесени. Хотя и невооруженным глазом все это заметно на кадрах.







По словам другого работника, все еще работающего на ЛВРЗ, видео хоть и старое (2022 год), но за год мало что там изменилось: на заводе есть как женские, так и мужские душевые, которые, по словам работников, выглядят сегодня по-прежнему нелицеприятно.







- Это называется корпус быта. Там четыре этажа душевых. Два этажа мужских, два - женских. Одна секция на третьем этаже закрыта на ремонт уже больше недели. Там сгнила труба. Все устраняют, вскрыли полы, сушат. Ремонт идет, надо тепловыми пушками сушить. Ничего нельзя было включать, а они взяли, сломали замок, выбили дверь с петель и устроили там помывочную. Хотя на душевой висело объявление, что она закрыта на ремонт. С какой целью, неизвестно. Возможно, чтобы устроить затопление предприятия на данной душевой. Уже выделено 18 млн на устранение данных проблем, - прокомментировала пресс-секретарь предприятия Мария Космович.







Большое количество несчастных случаев, низкие зарплаты, протекающие крыши, оголенные провода, душевые в антисанитарном состоянии. За последнее время в соцсетях регулярно всплывают сообщения и кадры, демонстрирующие внутреннюю жизнь и условия работы на Улан-Удэнском ЛВРЗ. Так ли это на самом деле, разбирался «Номер один».Опубликованный на днях пост в паблике Аноним 03 сопровождался следующим комментарием: «Просим помощи, вот такое творится в женской душевой на ЛВРЗ. Крик души, на наши жалобы реакции ноль. Скоро или током кого-нибудь убьет, или потолок отвалится».- Да, видео действительно с этого завода, оно снято в 2022 году. У меня там некоторое время работал муж и уволился, так как условия труда тяжелые. Он говорит, что капремонт на заводе не делался со времен СССР, в общем, условий нет никаких. Если бы там было все хорошо, люди бы не увольнялись. У меня муж когда пришел работать на завод, весил 96 кг, а при увольнении - 72 кг, - поведала Тамара Перова.Однако в пресс-службе ЛВРЗ уверяют, что проблема давно решается, а секция, где велась съемка, закрыта уже как неделю.По словам пресс-секретаря, другие душевые «в норме». Действительно ли работники завода решили сорвать объявление, информирующее о том, что в помещении ведутся ремонтные работы, да еще и сломали замок на двери, мы не знаем. Между тем на видео признаков начавшихся ремонтных работ мы тоже не заметили. На просьбу выслать снимки из «нормальных душевых» нам ответили отказом: «У нас запрет на отправку фотографий, здесь запрещено снимать».В очередной раз всплыли и кадры протекающей крыши уже непосредственно в рабочих цехах. Эта проблема поднималась еще в 2021 году. Тогда один из работников ЛВРЗ поделился видеозаписью и фотографиями протечек.- Дырявая крыша в одном из цехов, через которую в цех попадает дождь. А обведенный снизу угол - это место, где висят практически оголенные электропровода, так как рядом находится сварочное место. Обведенная пупырчатая пленка - импровизированный навес от работников, который хоть как-то закрывает синий ящик, в котором находятся кабели и рычаги под напряжением. Но это не особо помогает, и лужа на полу тому доказательство. Красный угол в левом нижнем углу фотографии - это ящик с баллоном газа для сварки, - рассказал и наглядно показал тогда автор анонимного поста.Появившееся вновь в соцсетях видео на заводе назвали устаревшим.- Это видео 2021 года. После этого нам было выделено 96 млн. В 2022 году мы освоили их и в тех цехах, где в 2021 году протекало, полностью произвели ремонт и покрыли новую кровлю, - сообщила Мария Космович.В 2023 году заводу выделили 129 млн на перекрытие уже другой крыши. Так как на территории находится несколько старых зданий.Другой сотрудник ЛВРЗ рассказал нам еще и о проблемах с мусором.- Насчет антисанитарии: у нас порой не вывозится мусор. Возле рабочих участков расположены контейнеры под мусор. Есть контейнеры отдельно для металла, а есть для мусора, куда попадают пищевые отходы и все на свете. Стоит зловонный запах, мухи. Порой неделями не вывозят. Контейнер набивается дополна и стоит. Рядом находятся рабочие зоны. Дышать нечем. Начальство ссылается, что договора у них с вахмистровским полигоном нет, а в Онохой возить далеко, - поделился Федор Невищев.Отвечая на наши вопросы, на заводе уверяют, что с договорами о вывозе твердых бытовых отходов все в полном порядке, а о данной проблеме они слышат впервые.- Таких проблем вообще нет. Мусор вывозится четырьмя компаниями. По категориям, так как у нас разные категории отходов. Всегда своевременно, ежедневно. У нас такого никогда нет, - сообщили на ЛВРЗ.Остается непонятным, почему не сходятся комментарии администрации завода с рассказами работников. Зачем работникам врать и наговаривать на собственное предприятие? По словам Федора, «в цехах творится полный кошмар», в качестве подтверждения он предоставил «Номер один» видео, на кадрах которого видны слои пыли и сухого металла.- На стенах везде пыль, слоями прям эта пыль. Мы работаем в крановом поле, краны проезжают и пыль потихоньку стряхивается, она попадает в воздух, рабочие этим всем дышат. Уборка не производится, как положено, вообще ее нет, так скажем. Несколько лет назад ремонт проводили, белили колонны и стены. Тогда эта пыль маленько стряхивалась, а сейчас опять накопилась. Рядом малярное помещение. Вентиляция не может всю пыль уловить, по итогу она уходит за пределы малярного отделения и разлетается по рабочим зонам по соседству, - рассказал Федор Невищев.Также Федор рассказал, что у завода заключен договор с клининговой компанией, которая, с его слов, моет и подметает только проходы. Но на рабочие зоны они не заходят и не проводят влажную уборку. По словам нашего собеседника, горячий цех по изготовлению колодок представляет собой полностью черное помещение, покрытое многолетним налетом от металла и копоти.Эту информацию в пресс-службе ЛВРЗ также опровергли.- Это сухая составляющая металла, литейное производство. Если бы в цехе с 1932 года не убиралось, они бы не смогли в цех зайти. Правильно же? Все своевременно убирается. Согласно нормативно правовому документу, регламентирующему уборку данного цеха. У них вредное производство, понимаете, поэтому вот так там. Они быстрее выходят на пенсию, у них льготы, выдается молоко, у них там и другая зарплата. Другой нормированный рабочий день. Потому что условия вот такие. Это металл, чугун. Технология заливки металла такая. Это не только у нас, по всей стране металл льется одинаково, - объяснила Мария Космович.Делать выводы сложно. Со слов работников, условия труда на заводе удручающие. А со слов представителя завода, все подобные утверждения - ложь или провокация со стороны сотрудников. Зато мы узнали, что за последние 2,5 года завод выделил 243 млн рублей только на устранение основных неполадок. Результаты таких финансовых затрат могут оценить лишь сами работники предприятия. У завода есть преимущество - это режимный объект, и просто так на него не зайти. Нельзя без санкции делать фото и видео. Однако когда на таких режимных объектах случаются позитивные истории, когда есть чем похвастать, завод сам приглашает журналистов и фотографов, не ограничивая съемку. Мы же не просили посетить завод, а лишь хотели, чтобы нам прислали фото тех же душевых, которые в хорошем состоянии, но, видимо, душевые являются самым закрытым и секретным местом на всем заводе. Пока люди увидели наглядно лишь ужасные условия, а в противовес им услышали просто слова, хоть и официальные.Понятно, что большинство работников завода боятся говорить открыто, опасаясь увольнения. И по той же причине готовы терпеть любые условия труда. Тем не менее наша редакция открыта к общению. Если у заводчан есть чем поделиться с журналистом, ждем ваших обращений. Анонимность гарантирована законом.Фото: russianstock.ru, скриншоты видео