Общество 31.03.2023 в 14:17

В Бурятии стартует конкурс для старшеклассников «Перемены со вкусом!»

Делегация республики познакомилась с уникальным опытом Москвы в организации школьного питания
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В Бурятии стартует конкурс для старшеклассников «Перемены со вкусом!»
В Бурятии с 1 по 30 апреля пройдет конкурс для школьников «Перемены со вкусом!». Его организаторами конкурса выступили и Министерство образования и науки республики и Союзсоцпит (Отраслевой союз развития социального питания), сообщили в его пресс-службе.

Для участия в конкурсе школьникам старших классов необходимо провести исследовательскую работу в формате креативного видео о профессии школьного повара или блюдах региональной кухни. А также сформировать предложения по улучшению работы школьной столовой: создать собственный проект-концепцию «Школьная столовая моей мечты» с описанием предложений по организации работы школьной столовой, меню, дизайна и т.п.

В минобразовании республики отмечают, что мероприятия, конкурс направлен на проявление интереса школьников и их родителей к теме здорового питания, на повышение культуры питания, а также будет способствовать формированию лидерских качеств у учащихся старшей школы.

Нынешний учебный год – финальный из трех лет, заложенных в послании президента России на запуск горячего бесплатного горячего питания для всех младших классов. Многое удалось реализовать – решены вопросы финансирования и законодательной базы, меню и реконструкции пищеблоков. На этом этапе важнейшими вопросами становятся воспитание культуры здорового питания у подрастающего поколения и повышение престижа профессии школьного повара.

К слову, призом для учеников 7-10 классов станут 10 путевок на шестую смену в «Артек».

Между тем, делегация Бурятии ознакомилась с уникальным опытом Москвы в организации школьного питания. Директор ООО «Комбинат детского питания» Саяна Максарова и замдиректора Республиканской кадетской школы-интерната Эржени Будаева отметили, что столица формирует тренды в этой важнейшей социальной сфере и обладает необходимыми компетенциями для организации школьного питания почти для миллиона школьников.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко встретился с членами делегации и обсудил с ними вопросы трансформации организации питания в регионе, в частности включение национальных блюд в меню образовательных учреждений республики.

Делегация Бурятии также посетила школу № 1253 (Москва). Здесь прошла дегустация школьного завтра и школьного обеда, а также круглый стол по обмену опытом.

Фото: socpit.ru
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