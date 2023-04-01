В Улан-Удэ депутаты забили на норматив

После получения новых, увеличенных на 9% счетов за отопление в начале этого года многие улан-удэнцы заметно приуныли. Другие же пытаются разобраться, почему они платят так много? Среди них оказался эксперт Общественной палаты Бурятии Владимир Афанасьев, полагающий, что дороговизна отопления связана не только с завышенным тарифом на тепловую энергию, но и с установленным нормативом потребления, который непонятно кем разработан и не менялся вот уже более 20 лет.В Бурятии недавно принята новая Программа энергосбережения 2023 - 2028 гг. Однако, как подчеркнул эксперт Владимир Афанасьев, прежняя программа энергосбережения (2013 - 2020) так и не выполнена.- В старой программе было запланировано снижение удельного расхода тепловой энергии для отопления многоквартирных домов - пресловутый норматив, не оборудованных приборами учета. С 0,0233 Гкал/м2 в месяц в 2013 году до 0,019 Гкал в 2020 году, однако, увы, воз и ныне там. Непонятно, кто-то будет отвечать за неисполнение предыдущей программы энергосбережения г. Улан-Удэ, ведь это миллиарды рублей, незаконно полученных ТГК-14, - говорит Александр Афанасьев.По его словам, при проектировании и строительстве с применением энергоэффективных материалов и технологий новые дома потребляют тепловой энергии примерно в два раза меньше, чем это предусмотрено в действующем нормативе в г. Улан-Удэ. А жители 5-9- этажных зданий, а это подавляющее большинство населения, подключенных к централизованному теплоснабжению, потребляют на 15% меньше. А с учетом того, что практически все сменили деревянные оконные переплеты на стеклопакеты, фактическое потребление еще меньше.По словам эксперта, для типовой 2-комнатной квартиры в Улан-Удэ площадью 50 м2 переплата в связи с завышенным нормативом потребления (который, похоже, и не думают снижать) составляет, по расчетам Владимира Афанасьева, 794,57 рубля в месяц, или 9 534 рубля в год. Для 80-квартирного дома годовая переплата составит уже 762 786,72 рубля. А по городу Улан-Удэ общий объем переплаты по этому пункту ориентировочно составит 300-350 млн рублей.- А с учетом того, что город в пиковый период холодов традиционно недогревается (иначе чем объяснить постоянные жалобы улан-удэнцев, вынужденных включать электрообогреватели), объем потребления тепла снижается еще на около 20%. Но при этом оплата с людей берется по нормативу и итоговый объем излишне оплаченных населением Улан-Удэ счетов за тепло составляет около 1 млрд рублей в год, - говорит Владимир Афанасьев.В пресс-службе ПАО «ТГК-14» сообщили «Номер один», что компания не может регулировать норматив потребления тепловой энергии на отопление.- Норматив потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовым прибором учета, установлен решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 5 декабря 2003 года № 466-51 и составляет 0,0233 Гкал на квадратный метр в месяц, - сообщили в компании.В Республиканской службе по тарифам также сослались на решение горсовета далекого 2003 года. С тех пор норматив не пересматривался. Хотя еще в 2006 году вышло постановление правительства РФ о необходимости перехода на дифференцированные нормативы, учитывающие год постройки дома и его конструктивные особенности. Полномочия по определению и принятию дифференцированных нормативов предоставлены РСТ РБ. И эти нормативы разработаны и должны были вступить в силу с 01.01.2020 года, о чем и был опубликован в конце 2019 года на сайте РСТ РБ соответствующий приказ. Однако по неизвестным до сих пор причинам на следующий день после опубликования он исчез на сайте. А норматив остался прежним.- Формирование, утверждение и контроль за исполнением программы энергосбережения в РБ относятся к полномочиям Минтранса РБ, - сообщили «Номер один» в РСТ. И подчеркнули, что «удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах и динамика его снижения, указанные в программе, РСТ РБ не рассчитывались, - сообщили в ведомстве. Таким образом, видно, что разные ведомства как будто работают в разных реальностях. Так, в принятой 14 февраля 2022 года программе энергосбережения г. Улан-Удэ норматив на 2023 год предусмотрен в размере 0,0167 Гкал/м2 в месяц, но почему-то ТГК-14 по-прежнему считает по старому и более высокому нормативу в 0,0233 Гкал.Владимир Афанасьев полагает, что, «оставляя норматив неизменным с 2003 года, республика тем самым демонстрирует стагнацию в строительной области, ведь за 20 лет не произошло никаких изменений в области энергосбережения и энергоэффективности. Хотя в Федеральном законе об энергоэффективности № 261 прямо указано, что к 2020 году по стране необходимо снизить затраты на энергопотребление до 40% от уровня 2009 года. Ведь за это время должны были строиться энергоэффективные здания, а доля ветхих и аварийных неэффективных зданий при этом должна снижаться».По словам эксперта, старый норматив позволяет ТГК-14 «законным» образом получать из карманов жителей, юридических лиц и бюджетов всех уровней деньги за якобы дополнительное тепло. ТГК-14, опираясь на старый норматив, очень неторопливо (понятно, почему), годами проводит мероприятия по установке приборов учета. Поскольку при установке общедомовых приборов учета (ОДПУ) оплата за тепло снижается почти в два раза. На данный момент более половины МКД в Улан-Удэ не имеют ОДПУ.Фото: «Номер один»